Gündemimiz yine çok yoğun.

Seçime iki gün kala Mursi'nin şehadeti, BM'nin Kaşıkçı raporu, Karpaz açıklarında Yavuz gemisinin sondaja başlaması, Genelkurmay Çatı Davası'nda çıkan cezalar, son anketler, İmamoğlu'nun moderatörle gizli otel buluşması ve Başkan Erdoğan'ın kampanyada artan görünürlüğü sıcak değerlendirmelerinde odağında bulunuyor.

Bu yoğunluk seçim sonrasında azalmayacak.

Aksine seçim sonuçlarının tartışılması bir yana, S-400'lerin gelişi, ABD ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz bağlamında yoğunluk artarak devam edecek.

Gündemin birbiriyle bağlantılı ve seçime etkide bulunacak dört konusuna kısaca değinelim.

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