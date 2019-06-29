G-20 Zirvesi'ni izlemek üzere Başkan Erdoğan'ın heyetiyle birlikte Osaka'dayım.

Zirve gündeminde küresel ekonomi, ticaret, yatırım, inovasyon, çevre ve enerji, istihdam, kadının güçlendirilmesi, kalkınma ve sağlık konuları var.

Bu 8 başlığın arkasındaki asıl gündem ABD ve Çin başta olmak üzere G-20 ülkeleri arasında artan ticaret savaşları.

1970'li yıllarda üretimin Çin ve Meksika gibi düşük ücretli ülkelere kaymasına müsaade eden ABD, 2008 krizinden sonra politikasını değiştirmeye başladı. İmalat sanayisini korumak için ABD, Obama döneminden itibaren korumacılığa yöneldi.

Müzakereler sonucu Çin, ABD'den daha fazla ithalat yapma ve dışa kapalı sektörlerini liberalleştirme sözü verdiyse de Trump'ın başkan seçilmesiyle Washington ile Pekin arasındaki ilişkiler iyice gerildi.

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Yeni gümrük vergileri koyan Trump,hitap ediyor.Ancak Çin'den ithal edilen malları pahalandırmak, içerideki tüketimi cezalandırmak demek aynı zamanda.Ve korumacılık sadecederinleşen bir sorundeğil. Son on yıldade korumacılığı artırıyor.Bu bir meydan okuma...Trump dade ticaret savaşında kendi elinin güçlü olduğunu düşünüyor.Bu sebeple ABD'nin Çin ve AB ile yaşadığı ticaret savaşlarının kolaylıkla durmayacağını aksine dünya ticaretini dönüştüreceğini öngörmeliyiz. Korumacılık yükselişte, belki debaşka bir küresel krizin yaşanması gerekebilir.G-20 zirvelerinde en önemli görüşmeler liderler arasındaki ikili olanlar.Erdoğan, dünkülere ek olarak bugün iki önemli görüşme yapacak.ile kritik konuları müzakere edecek.Putin ile İdlib'deki gözlem noktamıza son saldırıyı konuşması bekleniyor.Trump ile ise elbette konualınmasının ikili ilişkilere etkisi.Erdoğan,bekliyor.Trump'ın bürokrasisi ve özellikle Kongre ise Türkiye'yeolacak bir tepki verilmesini istiyor.alma konusundaki istekli Hindistan ve yine sıradakiders olacak ağırlıkta yaptırımlar uygulanmasının peşindeler. Ankara-Washington arasındakibir tren kazasına dönmemesi için Osaka'daki Erdoğan-Trump görüşmesi kritik önemde.Amerikan bürokrasisi çarpışma olacağına inanıyor, sonrasında nasıl bir toparlanma olur arayışında.Bu yüzdenelimizdeki tek şans gibi görünüyor.Zirvenin ilk gününde verilen samimi pozun bugünkü görüşmeye yansıyacağını ümit edelim.Erdoğan'ın seyahatinin son durağıolacak. Jinping ile baş başa görüşecek.Türkiye, korumacılığın yaygınlaştığı bir dönemdeülkeler arasında.projesinde önemli bir aktör...İstanbul seçimlerinden sonra, üç büyük ülke (ABD, Rusyave Çin) liderleriyle yaptığı kritik görüşmelerışığındagözden geçirecek.