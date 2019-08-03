RTÜK ve BTK, yeni bir yönetmelik hazırladı. Yönetmelik, Mart 2018'de yapılan yasal düzenlemenin devamı niteliğinde. Amacı, internet üzerinden radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları düzenlemek.

Hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

Böylece Netflix, Puhu TV ve BluTV gibi dijital medya platformları denetlenebilecek.

Denetimin içerisinde "çocukların ve gençlerin, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek medya içeriklerine ilişkin ebeveyn kontrolü sağlanması" gibi tedbirler bulunuyor. Bu yetkinin verilmesiyle söz konusu medya platformlarının "sansürleneceği" tartışması başladı. Tıpkı RTÜK'ün 1994'te kurulduğu ve özel televizyonlarla ilgili düzenlemeler yaptığı dönemdeki gibi...

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