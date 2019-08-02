Son MGK bildirisi beklendiği gibi Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını yineledi.

Pençe 1 ve Pençe harekatları, Erbil'de diplomatımızın şehit edilmesi, İnterpol'e kırmızı bülten eleştirisi, NATO müttefikliğinin gereğini yapma çağrısı ve Doğu Akdeniz'de milli menfaatlerin korunması bildiride yer aldı. Ancak ilk defa Suriye'de "barış koridoru inşa etmek" diye bir ibare geçti. Bu ibareyi Başkan Erdoğan ilkin Osaka'daki G-20 Zirvesi sırasında basın toplantısında kullanmıştı. Kuşkusuz, "barış koridoru inşası" daha önce kullanılan sınırımızdaki "terör koridorunu temizleyeceğiz" ibaresinden daha iddialı.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle sınır ötesi mücadeledeki kararlılığını yeni bir tona taşıyor. Bir yanıyla Suriye sınırından PKK-YPG'nin tasfiyesini vurguluyor. Diğer yanıyla güvenli bölgeler kurarak Suriyelilerin dönüşünü sağlamak anlamında aktif bir politikanın adlandırması. Barış koridoru güvenli bölge tartışmalarında nereye oturuyor?

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