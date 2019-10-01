Suriye iç savaşı sekiz yıldır birçok boyutuyla gündemimizin tam orta yerinde duruyor. Terör örgütleriyle mücadele, mülteci sorunu ve büyük güçlerle ilişkiler bağlamında iç ve dış siyasetin en kritik konusu. Son yerel seçimlerde İstanbul'un el değiştirmesinde Suriyeli mültecilere duyulan tepkinin etkili olduğu yazıldı çizildi. Bu itibarla CHP'nin 28 Eylül'de düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı'na kulak kesildik.

Sadre şifa bir öneri çıkar mı diye bekledik.

Ancak CHP şaşırtmadı.

YPG sempatizanı bir konuşmacıyı davet etmekle kalmadı.

Sonuç bildirgesinde terörle mücadele bağlamında YPG-PYD'ye de yer verilmedi.

Bu, aslında hiç de ilginç değil. Aksine seçim döneminde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun PYD'den Türkiye'ye "tehdit görmeyen" yaklaşımıyla paralel.

Konferansın ana sonucu ise CHP'nin uzun süredir zaten tekrarladığı bir önerme oldu:

Suriye'de barış Şam yönetimi ile ilişki kurarak sağlanabilir.

***

Muhalefet partilerinin Suriye politikamıza farklı bir pencere açmaya çalışmasını demokrasimiz için sağlıklı buluyorum. Ancak varılan sonuç, bırakın iktidarınCHP'nin realiteden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.dairezber, Türkiye'nin Suriye'ninkuzeyinde Rusya-İran veABD ile kurduğu denklemianlamlandırmaktan uzak.Yüzbinlerce insanını katleden birisi ile görüşmek ahlaken sorunlu. Ancak yine de siyasetin pragmatik olduğunu düşünsek bile bugün Esad ile doğrudan görüşmenin eksisi artısından çok fazla olur. Soru şu, Ankara , Moskova üzerinden dolaylı müzakere etmek varken neden Şam'ı doğrudan muhatap alsın?

***

Bir kere, Rusya'nın hava gücü ve İran'ın milisleri ile bugünkü konumuna gelebilen Esad, Suriye'de ana aktör değil. İkincil konumda. Esad, Putin'in ya da Hamaney'in onayı ve desteği olmadan hiçbir projenin altına imza atamaz.Ağır bombardımanla ele geçirilen yerleri bile askeri olarak normal şartlarda yönetemeyecek bir durumda.Ne İdlib 'de çatışmasızlığa ne de YPG'nin kontrolündeki bölgenin kaderine Esad karar verebilir.Esad ile görüşmek mültecilerin dönüşünü de sağlayamaz.Fırat'ın doğusunda ve batısında oyun Türkiye, Rusya, İran ve ABD arasında.Bu oyunda Esad ile doğrudan görüşmeyi gerektirecek bir denklem henüz oluşmadı.Astana süreci işliyor. Ankara Zirvesi'nde Anayasa Komitesi belirlendi ve Fırat'ın doğusu üzerinde bir baskı oluşuyor. Güvenli bölgenin mahiyeti henüz muğlaksa da mekanizma çalışıyor.Ve gerekirse Türkiye süreci hızlandıracak tek taraflı adımları atma niyetinde.Bu arada YPG Komite'de yer alamamasından ve ABD'nin buna itiraz etmemesinden rahatsız.Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da güvenli bölge konusunda Türkiye'ye hak veren bir noktada. Ve Şam'la görüşmeden de YPG'yiolarak niteleme noktasına geldi.

***