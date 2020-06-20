Ankara'nın Libya inisiyatifi Avrupa ve Ortadoğu başkentlerinde yeni bir Türkiye tartışması başlattı. Türkiye'nin giderek daha etkili bir güce dönüştüğünü kabul eden bu tartışmanın iki boyutu var. İlki, Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz çevresinde güç denklemlerindeki somut değişime odaklanıyor. İkincisi ise niyetleri sorgulayan tam bir propaganda savaşı durumunda. Bu iki boyutu ayrıştırmadan Türk dış politikasının son dönemdeki hamlelerini, kapasitesini ve niyetini anlamlandırmak mümkün olmaz.

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2016'dan sonra Suriye ve Irak 'ta uyguladığı pro-aktif güvenlik politikasının Türkiye'yi siyasi ve askeri olarak güçlendirdiği açık. Doğu Akdeniz ve Libya hamlesiyle Ankara'nın bölgesel gücü yeni bir aşamaya geçti.Kasım 2019'da Serrachükümetiyle iki mutabakat imzalayarakTürkiye'nin Libya iç savaşındaki dengeyideğiştirdiğini ve stratejik kazanımlar elde ettiğiniherkes kabul ediyor. Bu sürpriz başarının,aynı zamanda Fransa, Yunanistan, Mısırve BAE gibi ülkelerin güç kaybına sebepolduğu üzerinde duruluyor.

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Kimi Avrupa ülkelerine göre Ankara, Moskova'yı dengeleyecek bir aktör olarak görülebilir. Kimisine göre Suriyeli mülteciler konusunda AB'yi sıkıştıran Türkiye, şimdi de Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerinde güç temerküzü yapıyor. İtalya gibi, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya 'yı dengelemesinden memnun olan da var. Fransa gibi,söylemiyle Kuzey Afrika'daki çıkarlarının tehlikeye düştüğünü saklamaya çalışanlar var. Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğini her başkentin kendi menfaatine göre değerlendirmesi ve buna göre ilişki/ ittifak kurma çabasında olması anlaşılabilir tepkiler. Neticede Ankara da Washington, Moskova, Berlin ya da Paris ile benzer reel güç analizleri üzerinden ilişki kuruyor.

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Türk dış politikası üzerine yapılan tartışmanın ikinci düzlemi ise hayli sorunlu. Propaganda ve etiketleme amaçlı. 2013'ten itibaren devam eden Türkiye karşıtı ideolojik kampanyanın unsurları durumunda. Temel güdüsü de Ankara'nın eskireflekslerine dönmesini sağlamak. İçi boşalmışargümanlarıyla Türkiye'yi birçokalandan geri çekilmeye ikna etmek hattabuna zorlamak. Sözgelimi Ankara'nın Suriye,Irak, Libya, Somali ve Katar'dakiaskeri varlığını konu eden yorumlarsıklıklasenaryoları yazıyorlar. Altında daya dabir niyet arıyorlar. Türkiye'yi bir süredirdiye tanımlayan müzmin muhalifler için ise izlenen aktif dış politika Başkan Erdoğan'ınemellerinin son tezahürü. Onlara göre, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKKYPG'ye yapılan operasyonlar da terörle mücadele değil; Erdoğan'ın

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Son dört yılın dış politikası Ankara'nın bölgesel ve küresel türbülansa verdiği reel, kaçınılmaz ve cesur bir cevaptır. Arap isyanları ile bölgeyi bitemeyen iç savaş bataklığına çeviren statükocu Körfez ülkeleri ve buna göz yuman büyük güçlerin politikaları Türkiye'yi sert gücü de kullanan bir politikaya itti. Washington'ın DEAŞ ile mücadele adına PKK-YPG'yekurdurması üzerine Ankara, Suriye'ye müdahil oldu. Irak Merkezi Hükümeti'nin ve Bölgesel Yönetimi'nin PKK ile mücadele edememesi üzerine Kuzey Irak'ta üsler kurdu. Yunanistan'ın maksimalist emelleri ve bunları teşvik eden bazı Avrupa ülkeleri yüzünden Doğu Akdeniz'e donanmasını indirdi; Libya ile askeri iş birliğine girdi. PKK ve FETÖ terör örgütlerine destek veren bazı NATO başkentlerinin müttefikliğin içini boşaltmasından dolayı Rusya ile yeni iş birliklerine yöneldi. Koronavirüs salgını ile daha da derinleşen küresel türbülans döneminde Ankara, milli çıkarları temelinde aktivizmine devam edecek. Diplomasi öncelikli ve reel analize dayalı yeni politikalar geliştirecek. İstikrar ve paylaşımı temel alan bu aktivizmin sınırını kapasitesi belirler, propagandalar değil.