Son günlerde Ankara ve Atina arasındaki gerginlik üst noktaya ulaşmıştı.

Ege ve Kıbrıs merkezli klasik gerilim konularına mülteciler ve Doğu Akdeniz yetki alanları uzlaşmazlığı sebebiyle yenileri eklendi.

Atina, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatı geçersiz kılmak için çabalıyor.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Antalya Körfez'in sıkıştırmak istiyor.

Fransa, Mısır, BAE ve GKRY ile kurduğu beşli ittifak sayesinde hakkaniyetsiz ve maksimalist politikasını gerçekleştireceğini zannediyor. Ege'deki adaların karasuları sınırı ihtilafı ile birleştiğinde Doğu Akdeniz, Ankara ve Atina arasındaki çekişmenin ana mücadele alanına dönüşüyor.

***

Ancak Yunanistan'ın Türkiyeile askeri bir karşılaşmaya giremeyeceğini 1996Kardak krizinden ve 1998 Öcalan krizlerindenbiliyoruz. 1990'ların Türkiye'si ile bile boy ölçüşemeyerekgeri adım atan Atina'nın bugününAnkara'sı ile sıcak çatışmaya gözünün kesmeyeceğiaçıktı. Başkan Erdoğan'ın Yunan tehditlerini"kuru sıkı" diye nitelemesinden sonraYunan Başbakanı Miçotakis, gerilim düşürmeyiseçti. Geçen yıl ABD Başkanı Trump ile görüşmesindeTürkiye ile "askeri çatışma" durumundayalnız kalacağının dersini de almıştı zaten.

***

İkiligörüşmelerde uzlaşmazlık durumunda Lahey'egitmeyi önerirken, "egemenlik haklarının" ihlalidurumunda ise Türkiye'nin "Avrupa'dan karşılık"göreceğini iddia etti. Yani her zamankiYunan kozuna geri döndü: Ankara'ya AB üzerindenbaskı yapmak. Pazartesi yapılacak ABDışişleri Bakanları toplantısında Yunan bakanınülkesinin Doğu Akdeniz'deki çıkarları içincanhıraş bir çaba göstereceği açık. AgresifYunan tezlerinin AB'nin Türkiye politikasını esiralması Avrupa'nın uzun vadeli stratejik çıkarlarınazarar verdiği görüşündeyim. ABD'ninküresel rolünün değişimi, Transatlantik ittifakındayanışmasının azalması ve Brexit ile birlikteAB, Çin ve Rusya ile yeni bir ilişki tarzı arıyor.Bu arayışta mülteciler ve güvenlik başta olmak üzere Türkiye ile ilişkiler Avrupa'nın geleceği için kritik önemde.

***

1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını devralacak olan Almanya'nın Türkiye ile ilgili konulara (gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği ve mülteciler) bu perspektif ile bakmasında yarar var. Atina'nın maksimalist hırslara dayalı Doğu Akdeniz politikasını Ankara'nın önüne bir şart olarak koymak çözümü değil gerginliği besler. AB'nin Ankara'yı Libya ile yaptığı deniz yetki paylaşımını geçersiz kılmaya ikna etmesi mümkün değil. Şansölyeliği sırasında son kez AB dönem başkanlığını yürütecek olan Merkel, AB'yi yeniden birleştirici rol oynamak istiyor. AB'yi Koronavirüs krizinden çıkararak "dünyadaki rolünü" güçlendirme niyetinde. Zaten sloganı da "birlikte Avrupa'yı yeniden güçlendirmek." Türkiye ile ilişkileri Doğu Akdeniz ihtilafı üzerinden kilitlemek bu amaca hizmet etmeyecek.

***

Ankara'nın son aylardaki Libya angajmanı ve başarısı şu gerçeğin altını çiziyor. TFransız Cumhurbaşkanı Macron'un Kuzey Afrika'daki çıkarları için Yunanistan'ı bir koç başı olarak Türkiye'ye karşı kullanması beklediği etkiyi üretmiyor.Hafter zayıflarken Rusya, Avrupalıların hatası yüzünden Libya denkleminde öne çıkıyor.Rusya'nın Libya'da artan varlığı, NATO üyesi Türkiye'ninki ile kıyaslandığında, AB için daha tehlikeli. Bakalım Merkel, AB'yi toparlamak ve Türkiye ile ilişkileri canlandırmak için Macron ve Miçotakis'i ikna edebilecek mi?