Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.

Uzun yıllardan sonra Ayasofya'da ilk Cuma ve bayram namazlarının kılınmasının büyük sevinci içerisindeyiz. Bu sevince ne yazık ki polemiklerin eşlik etmesi Türkiye siyaseti için hiç şaşırtıcı değil. "Hilafet kurumu geri getirilecek" ve "Atatürk'e lanet edildi" iddiaları üzerinden bir bardak suda fırtına kopartıldı. Siyasi spektrumun uçlarındaki çevrelerin radikal siyasi hayallerini biliyoruz. Kimileri hala sosyalizmin iktidara geleceğini tahayyül eder, kimileri de hilafet kurumunun geri dönmesinin Müslümanlar için çözüm olacağını savunur. Ancak iktidar cenahında en üst düzeyde yalanlanan bu iddiaların muhalefetin ana siyasi aktörlerini bu kadar meşgul etmesi normal değildi. Temel saik Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesinin oluşturduğu atmosferin başka bir ortak değerimiz olan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün sahiplenilmesiyle bastırılma çabasıydı. Eğer son aylarda Batı medyasında köpürtülen ve hedefi Türkiye'yi sınırlandırmak olan "sultan, halife Erdoğan" kampanyası ile "dost ittifakı" kurulmadıysa.

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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mevcut etkisiz konumu ve Müslüman ülkelerin kendi aralarındaki kıyasıya rekabeti düşünüldüğünde bırakın herhangi bir ülkenin hilafeti geri getirmesini günümüzde felaket sonrasında bile yardımlaşmayı beceremeyen bir İslam dünyası gerçekliği var. Mescid-i Aksa'nın ilhakı karşısında İsrail ile ilişkileri sebebiyle sessiz kalan Arap liderlerinsöylemlerini Erdoğan sevgisi olan Arap halklarına pazarladıklarını biliyoruz. Evet, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki tüm çatışmalarda bölge dışı müdahaleler etkili. Asıl belirleyici olan ise bölge liderlerinin ortak çıkarlarda buluşamaması. Arap halklarınıntaleplerini en sert şekilde bastıran Körfez ülkelerinin, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın, bölgemizdeki neredeyse her çatışmanın körükleyicisi olan BAE'nin ve Şii milisleri ile Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'ın krizlerinin ana sorumlularından birisi olan İran ortalama milli devlet aklını, komşuluk hukukunu gösteremiyor. NeredeMüslümanların dini ve duygusal birliğini zehirleyen bu liderlerin varlığında Başkan Erdoğan'ın Suriyeli, Filistinli ve Arakanlı mazlumlara sahip çıkması istisnai bir performans.

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Erdoğan siyasetinin temel parametresiolarak Türkiye'nin milli çıkarlarını gerçekleştirmektir. Kimse romantizm ya da ideolojik savrulma beklemesin. İletişim Başkanı Altun'uncümleleritam da söylediğimi tarif ediyor. Erdoğan'ındiyerek adaletsizliklerekarşı çıkması ya da reel imkânlar ölçüsündeMüslümanların dertleriyle ilgilenmesi isekuşkusuz İslami-muhafazakâr kesimlerin hassasiyetleriile aynı dalga boyundadır. Erdoğanfiilen Müslümanların sorunlarıyla insani düzlemdeen çok ilgilenen lider olarak gönüllerdeyerini almıştır. Bir sıfata ihtiyaç olmadığıaçık. Öyle ki Erdoğan'ın örnekliğinin kendimilli çıkarlarını ihlal eden Arap liderler için birkâbus haline döndüğünü medyalarının canhıraşkampanyalarından anlıyoruz.

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Son olarak muhalefetin istese bile Atatürk üzerinden etkili bir kutuplaştırma stratejisi üretebileceğini düşünmüyorum. Zira AK Parti iktidarı sadece tek parti döneminin aşırı laikçi politikalarını tashih etmekle kalmadı. İslami-muhafazakâr kesimlerde dine saygıyı laikliği normalleştirdi. Kemalizm eleştirisi devam edebilir, Atatürk'ün milletimizin ortak değeri olması ise pekiştirildi.