İşgalin on ikinci gününde Rusya, başta Kiev olmak üzere Ukrayna şehirlerine yönelik ablukasını ağırlaştırma hazırlığında. Ateşkes görüşmelerinde "Rusya veya Belarus'a açılan insani koridorlar" gibi öneriler sebebiyle mesafe alınamıyor. Ağır ekonomik yaptırımlara rağmen Rus lider Putin'in Kiev'i almadan durması beklenmiyor. Putin'e göre "operasyon" planlandığı gibi gidiyor. Mesele artık Putin'in rasyonel ya da çılgın değerlendirmeleri ile ilgili değil. Putin, dünyaya ve Rus kamuoyuna bir zafer satmak zorunda. İster ABD Başkanı Biden'ın "kısmi işgale" katlanabileceklerini söylemesine kanmasından ister operasyon yapmaya mecbur kalmasından olsun, Ukrayna işgali ile Putin bütün siyasi hayatını ortaya koydu. Şu aşamada elbette insani koridorların oluşturulması önemli. Ancak kuşatılan şehirlerden sivillerin tahliyesi sonrasında Rusya'nın ağır bombardımanı ve şehir çatışmalarının artması bekleniyor.
***Uzmanlar üç haftalık sürenin kritik olduğuna dikkat çekerek savaşın daha da çirkinleşmesinden endişe ediyor. Kiev'in düşmesi durumunda "sürgünde hükümet" dahil alternatif senaryolar gündemde. Ukrayna'nın bölünmesi ya da Batı destekli uzun bir iç savaşa sürüklenmesi ihtimallerinin ikisi de en kötü senaryolar. Yine nükleer kartı şimdiden çeken Putin'in savaşı Doğu Avrupa'ya taşıması tam bir kâbus senaryosu olur. Ukrayna, ne yazık ki, giderek Avrupa'nın Suriye'si veya Afganistan'ı olma yolunda. Komşu ülkelere geçen Ukraynalı mülteci sayısı 2 milyona yaklaştı.
***ABD ve AB'nin beklenenden ağır bulunan yaptırımları ve sert söylemleri sebebiyle Rusya ve Ukrayna arasında Erdoğan'ın tabiriyle "barışın yolunu açabilme" imkânı olan çok ülke yok. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Putin ile görüşme yapmasına rağmen Fransa'nın arabuluculuk noktasında olmadığı açık. Çin, Hindistan, İsrail ve Türkiye'nin isimleri öne çıkıyor. Savaşan iki liderin güvenebileceği isim, Ukrayna krizinin başından itibaren ısrarla arabuluculuk öneren Erdoğan olabilir. Bu savaştan etkilenen ülkelerden birisi olarak Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna'yı kaybetmek istemiyor.