6'lı masadaki genel başkanlar, ortak cumhurbaşkanı adayını müzakereyi ileriye bırakırken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aday olmadığını söyleyemeyeceği bir noktaya gelmek üzere. Yani Maltepe mitinginden de anlaşıldığı üzere CHP olarak kendisinden başka bir ismi öneremeyeceği çizgiyi aşma konumuna geldi. Bundan bir yıl önce Kılıçdaroğlu'nun başka bir isme yol vereceği argümanı öne çıkıyordu. Kılıçdaroğlu yeni bir taktikle "gönlümüzdeki aday" kampanyası ile kendi adaylığı ihtimalini güçlendirdi. Yine İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının isimleri bir adım geriye çekilirken bugünlerde Kılıçdaroğlu'nun CHP ve İP tarafından 6'lı masaya dayatılabileceği çok sık telaffuz ediliyor. Yani "seçilebilecek aday" şerhi bir kenara koyuluyor. CHP destekçisi medyayla, Akşener'e 2018 seçimlerinde CHP'nin kiraladığı milletvekilleri hatırlatılarak "borç ödeme" gereği vurgulanıyor. SP, DEVA ve GP'ye ise "sizi muhalefet masasına dahil ederek meşrulaştırdığımız ile yetinin" mesajı veriliyor. Mitingde Kılıçdaroğlu'nun "Ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim" sözü hem adaylığına hem de cumhurbaşkanlığı sistemine göre seçilse bile parlamenter sistemin cumhurbaşkanı gibi davranacağı beyanına işaret ediyor.

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Bu beyan hemiddiasındaki Akşener'ehem de asıl 2028için hesap yapanBabacan'a bir teminatgibi anlaşılabilir.Muhalefet içerisinde2023 seçimlerinialsak bile peşindenyeni bir hattaiki seçim gelebilir veparti hesaplarımızıbuna göre yapalımfikrinde olanlar da az değil. Bu anlamdaBabacan'ı yakından izlemekte fayda var.Babacan'ın kendi logosuyla seçime girmekararından sonra ortak aday olmazsa partisininadayının kendisi olduğunu açıklamasıvevurgusu CHP'nindayatmasına bir tepki midir bilinmezancak bir pazarlık hamlesi ve 2023 seçimleriniaşan bir hesap olduğunda kuşkuyok. Ekonominin durumunu bir avantajolarak gören muhalefet partileri birinciturda kendi isimlerinin karşılığını görmekistiyor olabilir. Davutoğlu ise muhalefettarafındakivurgu yaparak masada daralan alanınıgenişletme derdinde. Muhalefetinaday borsasında netleşen husus CHP'ninkendi adayını 6'lı masaya dayatma noktasınavardığıdır. Yine muhalif isimlerinkendi başlattıkları Kılıçdaroğlu'nunolması tartışmasını hızla tükettikleride gözlerden kaçmadı.

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CHP'nin söylemindeki yamalı bohça durumu ve tutarsızlıklar bir türlü giderilemiyor. Kılıçdaroğlu'nun iki dili var. Biriöyküsünden mülhemDiğeri muhafazakâr kesimlerden öğrenilensöylemi. Bu ikisi taban tabana zıt söylem ve ruh halleri. Bir süredir özgüvenleri artan seküler kesimlerindilini tutmadığı ve Gezi öfkesi etrafında toparlanmak istediği malum. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun, geçen cumartesi günkü Maltepe mitinginde CHP'nin geçmişteki hatalarından bahsetmesi bazılarının hoşuna gitmedi. Yıllardır iktidara gelmemiş partisinieleştirildi. Halbuki CHP, tek parti dönemi icraatlarından gelen imajı ve uzun muhalefet yıllarında yaptıkları sebebiyle sağ seçmen tarafından tercih edilmiyor. Bunu Kılıçdaroğlu'nun sağdan gelen danışmanları iyi bilirken klasik CHP çizgisinden gelenler bir türlü hissedemiyor. Muhafazakâr seçmenin CHP'den duyduğu büyük şüphe geçici bir helalleşme söylemi ile aşılamaz.

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6'lı masada kim kimi meşrulaştırıyor meselesi oldukça tartışmalı. Üç küçük muhafazakâr partinin CHP ile bir arada durması, kararsız muhafazakâr seçmeni bu partilerden uzak tutuyor. CHP ile aynı safta ve söylemde olmak ise bu partilere diğer seçmen gruplarından çok az şey getiriyor. Ayrıca, CHP'lilerin tepkilerinden anlaşılan 6'lı masadakiler bir CHP'li adayıolarak kabul etmek durumundalar. Bu ismin Kılıçdaroğlu olacağı konusu da netleşmek üzere. Peki Kılıçdaroğlu bu saatten sonra başka bir isim önerebilir mi? Kendi profilini öyle bir yere yerleştirdi ki, aday olmamasını açıklaması zorlaştı. CHP dışı bir adayı seçmenine kabul ettirmesi ise neredeyse imkânsız.