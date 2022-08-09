Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi" temasıyla toplanan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda dış politikanın ana konularına dair önemli mesajlar verdi. Bu mesajlar özellikle medyada 5 Ağustos'taki Soçi Zirvesi'nde Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleşmesinden rahatsızlık duyan Batı başkentleri olduğu yorumlarından sonra daha da anlamlıydı. Erdoğan'ın Suriye'de "30 km derinliğinde güvenli bir hat kurma" ve "güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştirme" vurgusu operasyon kararından vazgeçmediğini gösteriyor. Yine Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgi olduğunu söyleyerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştirmesi normalleşme politikasının sınırlarına işaret ediyor.

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Erdoğan'ın konuşmasındaki daha önemli mesajları şu şekilde sıralayabilirim.1- Cumhuriyet'in temel bir dış politika düsturuna (yurtta sulh cihanda sulh) kendi döneminde getirdiği katkıyı netleştirdi. Türkiye'nin çevresindeanlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, tahıl koridoru ve Karabağ başarılarına referanslavurgusu yaptı.2- Rusya-Ukrayna Savaşı'nı mevcut küresel sistemin yetersizliğinin örneği olarak sundu.vesöylemini hatırlatan Erdoğan,yeni bir sistem çağrısını yineledi. Eylüldeki BM Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası sistemin krizini derinleştirmesine dikkat çekmesi ve BM reformu önerisini daha güçlü şekilde ifade etmesi şaşırtıcı olmayacak. Elbette tahıl koridorunu mümkün kılan diplomasi başarısı ve Putin ile Zelenski'yi bir araya getirme ısrarından vazgeçmemesiyle dünya liderlerine bu tür çarpıcı mesajları verebilecek bir yerde.3- Soçi Zirvesi sonrası Rusya ile yakınlaşmayı eleştirenlere cevaben Türkiye'nin stratejik konumunun zorunluluklarını hatırlattı. Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla ne doğuya ne batıya sırtını dönemeyeceğini vurguladı:Erdoğan, Rusya ile geliştirdiği ilişkilerin Batı ittifakı aleyhine olduğunu düşünmüyor. Aksine hem Batı ittifakı içerisindeki yerini güçlendirmek hem de Rusya dahil diğer küresel güçlerle olan ilişkilerini pekiştirmek istiyor. Bu arada, Ankara ile Moskova arasındaki ilişkilerin Suriye'den Libya ve Karabağ'a uzanan rekabet-işbirliği gerilimindeki seyri hatırlanırsa Erdoğan'ın mesajı daha iyi anlaşılır4- ABD ile ilişkilerinortakmenfaat olduğunu ve AB'yetam üyelik hedefinden vazgeçilmediğinisöyledi. AncakErdoğan, ABD'nin FETÖ vePKK-YPG'ye verdiği desteği ileAB'nin çifte standartlarını hatırlatmadangeçmedi. Ankara,ABD ve AB'nin Türkiye'yeuyguladığıanlayışından rahatsız. Eşit veadil politikalara dayalı yenibir ilişki modeli istiyor. Kendigüvenlik çıkarlarının müttefikleritarafından ihmal edilmesindenşikâyetçi. Ancak bu şikâyetisadece muhataplarınailetmiyor. Aynı zamanda yenibir ilişkiyi kurabilmek için hemdiplomasiyi önceliyor hem degerekirse belirli gerilimleri veeleştirileri de göze alıyor.Batı başkentleri Türkiye'nin Rusya politikasını klasik blok anlayışı ile ele alırsa hata eder. Türkiye coğrafyasından gelen sorunlarla nasıl uğraşmak zorundaysa, konumunun getirdiği fırsatları da değerlendirmek durumunda.Bu ülkemizin hem çevresindeki sorunları ve krizleri yönetebilmesinin gereği hem de küresel istikrara ve barışa katkı vermesinin yolu.