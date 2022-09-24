CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylık yolunun son taşlarını döşüyor.
Partililerine 26 Nisan'daki "Yolumdan çekilin" mesajını "Gerçekten benimle misiniz" seviyesine çekti.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen İmamoğlu ve Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını açıkladı.
Böylece 6'lı masanın diğer iki bileşeni başbakanlığı paylaşma polemiğindeyken, Kılıçdaroğlu, koalisyon ortaklarına 2 Ekim toplantısı öncesi aday dayatma hamlesinin son aşamasına geldi.
Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olarak başka bir ismi masaya getirme ihtimali hâlâ var mı?
Çok düşük de olsa, evet.
Ancak bu noktadan sonra Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olarak masaya getirilmemesi Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyalarının verimli bir sermayesi olacaktır.
Kılıçdaroğlu'nun son bir yıldaki tüm iddialı çıkışlarına rağmen neden aday ol(a)madığı sorusunu seçmen nezdinde cevaplamak mümkün olmayacak.
Partisinin adayı olarak kendi ismini masaya getirdiği halde Kılıçdaroğlu ismi oradaki genel başkanlar tarafından kabul görmezse, muhalefetin en büyük partisi CHP ve seçmeni, diğer sağ partiler tarafından küçük düşürülmüş olacak.
Bu kadar yandaş anket muhalefet kazanabilir derken, CHP genel başkanının aday olamaması "nefsini kırmak" ile anlatılamaz.
***Kılıçdaroğlu'nun partililerine "Yolumdan çekilin" ve "Benimle misiniz" uyarısını yaparken iktidarı eleştirmekte kullandığı kelimelerin çok sert olması dikkatimi çekti.
***Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son aylarda Ukrayna Savaşı etrafındaki baş döndürücü diplomasi faaliyetleri ile küresel düzeyde ciddi bir fark oluşturdu.