2023 seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler vizyon kapışmaları dönemine geçti. Bunu kimi zaman hakaretlere ve ağır suçlamalara varan polemiklerden daha değerli bulduğumu söylemeliyim. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim'de 16 başlıkta "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıkladı. Bu vizyon ile bağlantılı açılış toplantılarına ve yeni politika icraatına hummalı şekilde devam ediyor.

Tam bir ay sonra 6'lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair ortak anayasa değişikliği teklifini kamuoyuyla paylaştı. "Ülkeyi koalisyonla yöneteceğiz" fikrinin deklarasyonu olan bu teklif hem başbakan hem de cumhurbaşkanını halka seçtirme önerisi sebebiyle eleştiriler aldı. Dahası, muhalefete yakın kesimlerde teklifte sosyal ve sendikal hakların göz ardı edilmesi de dikkat çekti.

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Bugün de CHP Genel Başkanıpartisinin vizyonunu (kalkınma planını) açıklıyor. Kılıçdaroğlu daha önceaçıklayacağını söyleyerek eli çok yükseltti.benzeyen bu vizyonu sizler bu yazıyı okurken biliyor olacaksınız.Medyaya yansıdığı haliyle CHP'nin uluslararası isimlerden de destek alarak hazırladığı bu vizyon belgesinin ana temasının bütün sektörleriyle ekonomi olduğu anlaşılıyor. Hedefi, muhalefetin ülkenin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin neler olduğunu anlatmak. İçeriği görmeden bir değerlendirme yapmam mümkün değil, ancak Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini açıklamasının kendisini ve zamanlamasını elbette analiz edebiliriz.

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Malum, bir yılı aşkın süredir muhalefete getirilen eleştiri, ortak adayını açıklamamış olmasıydı.diyerek bu eleştiriyi geçiştirdiler. Ancak aday adaylarının CHP içinde ve CHP ile İP arasındaki çekişmesi muhalefete zarar verdi. Bir gündiğer gündaha ertesi günolacak senaryoları zaman kaybettirdi.Halbuki Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanısürdürüyor.

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Son günlerde ortak adaylıkta Kılıçdaroğlu ismi ikinci plana düşüyor kulisleri konuşuluyordu. Bu vizyon belgesiyle Kılıçdaroğlu yeni bir hamle yaptı. Hem adaylık yarışında hem de 6'lı masa içerisindeki dengeleri etkileyebilecek bir hamle bu.Anayasa teklifi, ortak program ve yol haritası gibi konularda 6'lı masanın mutfağı çalışırkenTıpkı adaylığını dayattığı gibi vizyonunu da 6'lı masaya empoze eden bir CHP ve Kılıçdaroğlu profili var ortada.6 partinin her birinin ayrı vizyon belgesi mi olacak? Diğerleri CHP vizyonunu benimseyerek hükümet programı ve seçim beyannamesini buna göre mi hazırlayacak? İP, DEVA ve GP gibi ekonomi konularında iddialı isimlerin olduğu partilerolarak önlerine konulan vizyonu mu sahiplenecek? Bu vizyonun dışarıdanolarak eleştirilmesi nasıl karşılanacak?Nitekim AK Parti Genel Başkanvekilideyiverdi.

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Adaylık çekişmesiyle dağınık görüntü veren 6'lı masa bileşenleri şimdi de farklı (ve muhtemelen birbirleriyle çelişkileri olan) vizyon belgeleriyle sahneye çıkıyor. Bu rekabetten sonunda ortak bir vizyona ulaşmaya çalışacaklar sanırım. Zira seçmene ulaşabilmek için aday ile vizyonu birleştirmek gerektiği açık.Adaydan sonra bir dekonusunu kamuoyuna sunan 6'lımasanın ortak aklı seçimlere altı ay kaldığınınmutlaka farkındadır. O halde aday ilevizyonu birleştirip seçmene ulaştırmayı çokkolay gördükleri kesin. Vizyon kapışmalarıdönemi hayırlı olsun.