Yeni yıla seçimlerin yenilenme tarihinin ne olacağı tahminleri ile girdik. Zamanında yapılırsa 18 Haziran, erkene alınırsa 16 Nisan, 30 Nisan, 4 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri öne çıkarılıyor. Seçimler bu tarihlerden hangisinde olursa olsun seçmenin tatil ve sınavlar bağlamında sandığa gitmesini teşvik amacıyla bir zamanlamaya tabi olacak. Tek farkı 6 Nisan öncesi bir tarih oluşturur ki Cumhur İttifakı yeni yasa ile seçime gitmek isteyeceği için bu olası görünmüyor. Yani, seçim tarihi prosedürlerle ilgili teknik bir mesele. Neredeyse iki yıldır yakında seçime gidecekmiş gibi bir tempoyla söylem üreten ve ittifaklar oluşturan siyasi partiler açısından bu tarihlerden hiçbirisi artık "erken seçim" değil. Asıl mesele seçimlerin iç ve dış parametreler açısından nasıl bir ortamda ve hangi söylemler eşliğinde gerçekleşeceği.

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İktidar ve muhalefet arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacağı belli olan 2023 seçimlerindeiki taraf açısından da güçlü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 artı 1 gerektiği için bu yoğun demokratik rekabet anlaşılabilir bir durum. Kampanya süreci renkli ve iddialı, katılımı yüksek seçimler bizi bekliyor. Ancak siyaset kurumundakialgısının yarışmayı ve söylemleri keskinleştiren bir ruh hali getirdiğini de gözden kaçırmamalı. Bu ruh halipsikolojisini vesöylemini yükseltiyor.

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Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Türkiye'yi kimin taşıyacağı üzerine sert bir vizyon kapışması ya da daha demokratik ve etkin olma iddiasıyla sistem tartışması demokratik yarışmanın gündemi. Ancak seçimi karşı tarafın kazanmasını ülke içinolarak resmetmek sıkıntılı bir yaklaşım. 6'lı masanın bir an önce ortak bir adayda birleşerek sinerji üretmesini isteyen muhalif bazı yorumculardiyerek güvenlikleştirmenin aşırı uçlarına savruluyorlar. Seçimleri bu denli hayat memat meselesine çevirmek demokrasimize zarar verir. Sandıktan çıkan sonuç demokrasinin gereğidir ve kimse sandığı milletin önünden alamaz. Türkiye hepimizindir.

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