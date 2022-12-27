2022'nin son günlerinde iç siyasetin en çok konuşulan gündem maddesi hâlâ muhalefetin belirlenemeyen adayı. 6'lı masadaki genel başkanların aday meselesini ocak ayı başında masaya yatırması bekleniyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'taki toplantıda cumhurbaşkanı adayı ismi konuşmayacaklarını açıkladı. İmamoğlu seçeneğinin zayıflaması ile eli iyice güçlenen Kılıçdaroğlu, "Aday değil sistem önemli" vurgusuna devam ediyor.
Medyaya "Adayınız kim?" sorusunu sormaktan vazgeçmeyi önerirken, seçim takviminin başlamasına işaret ediyor. Sırada "ortak söylem ve hükümet programı" ile "geçişin yol haritası" olduğunu söylüyor.
***Kılıçdaroğlu'nun aday konusunda tekrar seçim takviminin işlemesine işaret etmesinin İmamoğlu'na yasak kararı ile ilgisi var mı bilemiyoruz. Ancak 6'lı masanın kamuoyunu hâlâ "tek aday mı, çoklu aday mı henüz konuşmadık" aşamasında tutmasının Kılıçdaroğlu'nun lehine olduğu açık.
***Akşener'in hamlelerinin çökmesi ve masanın diğer başkanlarının program ve sürece odaklanması Kılıçdaroğlu'na 6'lı masayı istediği gibi yönlendirebilme imkânı veriyor. Gelinen noktada Kılıçdaroğlu, CHP ve 6'lı masa içi iktidar mücadelelerini yönetmede ciddi bir konfora ulaştı.
***Bakmayın Kılıçdaroğlu'nun "sistem önemli" cümlesine. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayın kim olduğu önemlidir. Kılıçdaroğlu'nun bu argümanı kendi ismini parlatma amaçlı. Dahası, muhalefetin adayının belirlenmesinin ve açıklanmasının ertelenmesi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimalini güçlendirmeye yarıyor. "En bildik aday" olarak kendi profiline bir de "sistem" ve "masanın desteği" gibi unsurları eklemek istiyor. Genel başkanları bir araya getiren ve parlamenter sisteme geçirecek isim olarak Kılıçdaroğlu'nu diğer genel başkanların reddetmesi giderek zorlaşıyor. Akşener dışındakilerin cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ikna olması pekâlâ mümkün. 2028'e gözünü diken genel başkanlar için Kılıçdaroğlu'nun birkaç yıl sürebilecek geçiş cumhurbaşkanlığı sorun olarak görülmeyebilir.
***Kılıçdaroğlu'nun mevcut konforunun en zayıf yanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkan CHP Genel Başkanı olmasıdır. Çok bildik bir isim olarak Kılıçdaroğlu muhalefetin sürpriz adayı olamaz. Masaya kendi ismini dayatma başarısı seçmene umut vaat eden bir liderlik profili demek değil. Tek aday ya da çoklu aday açıklamayı en sona bırakan muhalefet, Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşmaktan başka seçenek üretemeyebilir. "İki yıl boyunca bunun için mi tartıştık?" sorusunun cevabını vermek de hayli ilginç olur.