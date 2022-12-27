Video Haber Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu'nun konforu
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu'nun konforu

Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu'nun konforu

27.12.2022 | 17:10

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Burhanettin Duran'ın 27.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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