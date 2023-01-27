6'lı Masa dün on birinci kez İyi Parti ev sahipliğinde toplandı. Gündem, yol haritası, hükümet programı ve ortak adayın belirlenme süreciydi. Bu yazı yazılırken henüz 6'lı Masa toplantısı devam ediyordu ancak masadan ortak bir aday açıklaması beklenmiyordu. Beklenen "süreçlere" dair ortak açıklama idi. Dahası, ev sahibi partinin genel başkan yardımcısı Paçacı'nın tam da toplantı günü verdiği mülakatına yönelik tepki üzerine partideki görevinden istifasının anlamı konuşuluyordu. Malum, Kılıçdaroğlu da dünkü toplantıya partisinin belediye başkanlarının "adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamalarını cebine koyarak gitmişti. İşte Paçacı'nın "Alevi" imasıyla "Kılıçdaroğlu'na sokaktaki itirazı görmezden gelemeyiz" açıklaması CHP'nin bu dayatmasına bir cevap olarak görüldü.

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Paçacı'nın Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar edersevecümleleri de dikkatlerden kaçmadı. Bu çıkışın masadaki pazarlıklarda bir türlü istediği inisiyatifi ele geçiremeyen Akşener'in elini güçlendirmek için mi yapıldığı yoksa sadece İyi Parti içerisinde Kılıçdaroğlu ismine gösterilen direncin ve çekişmenin yansıması mıydı, bunu önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz. Her halükârda masanın en iddialı sağ partisi ve ikinci büyük partisi genel başkanı olarak Akşener daha önce yazdığımdenkleminden çıkamıyor, aksine giderek masanın en az etkili genel başkanı konumuna sürükleniyor.

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Masadakimühendisleri olarakkendilerini konumlandıran DEVA ve GPgenel başkanları benzer yetkilere sahip cumhurbaşkanıyardımcılığını garantiye almayahayli yakın. Halbuki masanın rakip önerisiAkşener'informülüydü.İmamoğlu ve Yavaş isimlerini CHP'ninadayı yapamayan, kendisi aday olmayanAkşener, çoklu adaya gitme cesaretinigösterebilir mi? Muhalefet çevrelerindekimuhatapolmayı taşıyabilir mi? Eski İyi PartiliÖzdağ'ın yine toplantı günü 2018 seçimlerindeAkşener'in son bir ayda kampanyasınıdiyerekdurduğu iddiasını açıklaması basit bir tesadüfolamaz. Yoksa Akşener,başbakanı olmahayali ile yola çıkıp masanın diğer genel başkanlarınakıyasla bir miktarkabul etmek zorunda mı kalacak? O da tabiimuhalefetin adayının seçimleri kazanmasıdurumunda...

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Muhalefet cenahındaki mevcut gidişat İyi Parti'nin teşkilat ve tabanınınsorgulamasını sürekli canlı tutacak yönde. Ayrıca, Akşener'in Diyarbakır'daki "ifadeleri milliyetçi seçmen tarafından PKK ve HDP'ye açılım sinyali olarak görüldü. DEVA'nın iddialı "açılım" vaatlerine tepki duyan İyi Parti "benzer bir yola mı giriyor?" sorusunu sordurduTeşkilat ve seçmen olarak masadaki gelişmelerden en çok zorlanan parti, İyi Parti; Genel Başkan, Akşener. Masanın "süreçleri" netleştikçe söz konusu zorluk azalmıyor aksine yoğunlaşıyor. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşirse "Ben elimden geleni yaptım" söylemi ile kenara çekilemez.sıkça gündeme getiren İyi Partililer olası iktidarın paylaşımında bile ellerinin güçlü olduğunu ileri süremeyecekler.

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Bu arada, yuvarlak 6'lı masanıngibi süreçlere değer vermesini anlamsız bulmuyorum. Farklı ideolojik partiler ve onların yüksek egolu genel başkanları arasında tesis edilmek istenen uzlaşmanın yaman bir mühendislik süreci gerektirdiği de açık. Ancak 6'lı Masa süreç ve ortak belgelere o kadar zaman harcadı ki, adaylık çekişmesini kamuoyuna o denli açık etti ki, muhtemel ortak adayını parlatmak hayli çetin bir işe döndü. Seçmene umut vaat edecek profili oluşturmak için vakit azaldı. Hazırlanmasınıbaşarılı oldukları politika ve söylemleri seçmene anlatmakta ne kadar başarılı olacaklar bakalım.