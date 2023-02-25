6'lı masanın siyasi ve ideolojik fay hatlarında yeni bir sarsıntı gerçekleşti.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisi ile CHP arasındaki aday belirleme krizini siyasetin gündemine taşıdı.

Depremin yirminci gününde masadaki bu siyasi sarsıntı aslında artçı özellikte.

Akşener, Saraçhane mitingi sebebiyle kendisinin daha önce CHP çevrelerinde "fırsatçı" olarak eleştirilmesine tepki verdi.

Belki de Kılıçdaroğlu'na kendisiyle ilgili verilen şantaj dosyasına eski tartışma üzerinden cevap verdi.

Akşener, CHP'li kurmaylara yönelik "geri zekâlı" çıkışını yapıp konuyu CHP'li Kuşoğlu'nun "masanın Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için kurulduğu, yoksa dağılacağı" söylemine getirdi.

Bu ifadenin tekzip edilmediğini hatırlatarak, Paçacı'nın istifa ettiğini halbuki Kuşoğlu'nun sözlerinin orada durduğunu söyledi.

Ayrıca, masadaki genel başkanların "noter olmadığını" ve "kazanacak adayla birinci turda" yarışılması gerektiğini tekrarladı.

***

Bu artçı sarsıntının masayı dağıtmasını kimse beklememeli.Depremin getirdiği yeni ortamda Akşener bu imkâna sahipse bile, masayı yıkma niyetinde değil.belki de o bile değil.Seçimlerin mayısta olacağının netleştiği bir ortamda son hamlesini yapıyor.6'lı Masa önümüzdeki toplantısında aday belirleme yöntemini değerlendirecek.Malum, deprem sebebiyle muhalefetin adaylık konusunun netleştirilmesi ertelendi.Bu durum zaten uzun süredir kendisini masaya dayatan Kılıçdaroğlu'nun lehine.İşte Akşener, eski tartışma üzerinden adaylık konusunu ısıtıyor ve köprüden önceki son çıkış için elini güçlendirmeye çabalıyor.

***

Akşener'in "geri zekâlılık" çıkışı Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'liyi ortak aday yapma arayışının yeni bir salvosu olarak görülebilir.Bu salvonun ne kadar zayıflık ve çaresizlik barındırdığını Akşener'in görmemesi mümkün değil.Zira Kılıçdaroğlu'nu bu saatten sonra adaylıktan vazgeçirebilecek içeride bir aktör olmadığı görüşündeyim."Bu seçimi kaybedersek bir daha parlamenter sistem konuşamayız" diyenYani seçim sonrasında muhalefet mahallesinde oluşacak büyük siyasi deprem için hazırlık yapıyor. Elbette, Kılıçdaroğlu ise bildiği yoldan yürüyecek.

***

Kılıçdaroğlu ne kadar hırslı olduğunu depremin ikinci gününde enkazlar altında canlarımız varken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "hiçbir zeminde görüşmeyeceğini" açıklayarak göstermişti.Deprem sonrası ortam Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini iyice güçlendirdi.Genel başkanların toplanmaları bunu onaylamaktan öteye geçemez.Akşener'i asıl o zaman göreceğiz.

***

Yine de Akşener'in son çıkışının sarsıntısı bize 6'lı Masa ile ilgili temel bir gerçeği hatırlattı. Bu masa siyasi ve ideolojik faylar üzerine kurulu.Daha aday belirlemede bu kadar sarsıntı yaşayan masanın belirleyeceği adayın kazanması durumunda çok sayıda siyasi fay hattı harekete geçecek.Türkiye'nin ise hem deprem bölgelerinin toparlanmasını sağlayacak hem de birinci yılını dolduran Ukrayna Savaşı gibi küresel krizlerde ülkemizi yönetebilecek liderliğe ihtiyacı var.Cumhurbaşkanı Erdoğan,diğer yandan Ukrayna CumhurbaşkanıZelenski ile görüşerekiçin çaba gösteriyor.