Akşener, 6+2'li masaya geri döndü ve Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu oldu. Siyasi ve ideolojik fay hatları üzerine kurulan masanın en zorda olan aktörü hâlâ Akşener.

Milliyetçi-muhafazakâr seçmen ile seküler seçmen arasında kalmışlığın gerilimini önce masa dışında kalarak çözmeye çalıştı.

Ancak ihanetle suçlanan ve kendi tabiriyle "şeytan taşlamasındaki gibi taşlanan" Akşener, "kaybet-kaybet" denkleminin ikinci seçeneğine döndü.

Yani bir nevi, kırk katır seçeneğinden kırk satır seçeneğine geçti. Akşener ve partisinin sınavı hâlâ bitmedi. Şimdi Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşerek cumhurbaşkanı adaylığı için destek isteyecek.

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Eylül 2021'de 11 maddelik tutum belgesi yayımlayan HDP,başlığı altında radikal talepleri içinşart koşuyor. Demirtaş'ın tabiriyle "Cumhuriyetin ikinci yüz yılında, büyük bir değişim ve demokratik dönüşüm" için Kılıçdaroğlu'nun HDP ile anlaşması lazım.Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyaretiHDP ve talepleri Millet İttifakı masasına getirilemez ve bu partiye bakanlık verilemez.Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu ittifak adına geleceğini söyledi.Anlaşılan ciddi bir pazarlık niyetinde.Akşener değerlendirmesinde tutarsız.Bir yandandeyip, diğer yandantavrınagirerseniz bunu, HDP'ye kabul ettirmesininimkânı yok.Kimlerin adayı ise Kılıçdaroğlu, onların adına görüşme yapar.

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Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili listelerine HDP'li isimleri koymak için müzakereye gitmiyor ki.Aksine, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'nin kapısına destek istemeye gidecek.Akşener masada olmanın siyasi zorluğunu iki belediye başkanını göstermelik bir ekleme üzerinden yaralı şekilde geçiştirdi.Şimdi asıl zorluk olan HDP'nindahil edilmesine mazeret üretiyor.İmamoğlu ve Yavaş, CHP'li olduklarını Akşener'e gösterdiler.Şimdi HDP, aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklerse 6+2 masada olduğunu Akşener'e ispatlayacak.Yine Demirtaş'ın mektubunda Akşener'e sorduğusorusuna tutarlı bir cevap vermesi mümkün değil.

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Muhalefetin önünde milletvekili listelerinin hazırlanması konusu var ancak bunun masada bir sorun çıkarması beklenmiyor. Parti teşkilatlarında ve listeye giremeyenlerde bir sıkıntı oluşturabilir.Ancak HDP'nin Kılıçdaroğlu'na neler karşılığında destek vereceği konusu önümüzdeki günlerin en önemli konusu.Öfkeli CHP çevrelerinin inanılmazkarşısında geri adım atarak masada kendisini parya haline getiren Akşener bu defa da HDP konusunda seküler mahalle baskısına uğrayacak gibi.Masanın ideolojik fay hattının tam ortasındaki Akşener ve İP, HDP'nin koalisyona eklenmesine göz yumduğunda bu sefer de milliyetçi-muhafazakâr seçmenin kaçmasına razı olmak durumunda.

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Peki Akşener'incümlesi ne anlama gelir?HDP sebebiyle Akşener yeniden taşlanma seçeneğini göze alır mı?Hiç sanmıyorum. Geriye parya muamelesini sindirme seçeneği kalıyor.Kılıçdaroğlu ve destekçileri öylesine öfkeliler ki Akşener, ideolojik ilkelerini de çiğnemek durumunda kalacak.Akşener, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda 7 cumhurbaşkanı yardımcısından birisi olmayı kabul etmesinianlatabilir.Ancak HDP talepleri doğrultusunda Türkiye'yi yeniden inşa etmeyi milliyetçimuhafazakâr seçmene anlatamaz.