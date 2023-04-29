HDP (YSP) öncülüğündeki Emek ve Özgürlük İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Malumun ilamı olsa da bu desteğin gerekçesi "Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçiminde faşizme karşı zafer elde etmek" olarak belirtildi. Bu açıklamanın Kandil'deki PKK elebaşlarının birbiri ardına Millet İttifakı'nı ve Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıktan söylemelerinden sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Millet İttifakı partilerinin genel başkanlarının ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalar karşısındaki sessizliği ise giderek rahatsız edici bir boyuta ulaştı. Denebilir ki, terör örgütünün elebaşları neden muhatap alınarak onların siyasi-ideolojik gündemi tartışılsın. Keşke mesele bu kadar basit olsaydı... Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP (YSP) ve PKK'nın talepleri ortak: Kayyum uygulamasına son verilmesi, Demirtaş ve Öcalan'a özgürlük, PKK'lıların serbest bırakılması, Irak ile Suriye'den Türk askerinin çekilmesi, operasyonlara son verilmesi, özerklik ve Cumhuriyet'in iki kurucu halka göre yeniden inşası. HDP'nin PKK'dan ayrış(a) madığını da bilmeyen yok...
***Bu kadar kapsamlı ve radikal talepler 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Türkiye'nin nereye gideceği hakkındaki kaygıları artırıyor. Yakın zamana kadar "PKK eşittir HDP" konumunda olduğunu söyleyen İyi Partili yetkililerin şimdilerdeki suskunluğu konunun vahametini netleştiriyor. Muhalefetin çıkarcı suskunluğunu kullanan PKK elebaşları "terör örgütünün ülkeyi böleceği" korkusunu bile kendileri cevaplıyor.
***Söylenenler bir an doğru olabilir mi diye düşünülse bile komşularında terörün barınamadığı ve hiçbir dış gücün teröristleri desteklemediği İspanya örneğinde bile "özerklik" uygulaması ayrılıkçı milliyetçiliği daha da şiddetlendirdi. PKK'nın Irak'taki, ABD'nin silahlandırdığı YPG'nin Suriye'deki varlığı ise "özerklik" seçeneğini tam bir felakete çevirecek gerçekliğe karşılık geliyor. İşte bu ortamda muhalefetin susması, PKK elebaşlarının konuşması kamuoyunu tedirgin eden bir yere ulaştı. PKK'ya cevap vermemek artık muhalefet ve Kılıçdaroğlu için seçmene hiçbir şekilde anlatılamayacak noktaya vardı.