TBMM'de 28. yasama dönemi dün MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yönettiği oturumda milletvekillerinin yeminleriyle başladı.
Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek, 20 devlet başkanını ağırlayacak ve kabinesini açıklayacak.
Meclis'teki yemin törenlerinin sembolik dili hep dikkat çeker.
Erdoğan'ı Meclis'te karşılayan geçici Meclis Başkanı'nın Bahçeli olması manidar bir görüntüydü.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Erdoğan ile yerli-milli bir dayanışma içerisine giren, Cumhur İttifakı ile bunu taçlandıran ve 2023 seçimlerindeki zafere önemli katkı veren isimdir Bahçeli.
Ayrıca, CHP ve DEVA Genel Başkanlarının locada olmasına karşılık 6'lı masanın diğer dört genel başkanının törene gelmemesi gözden kaçmadı.
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6'lı masa genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olma iddiası ile Meclis dışı kalması Meclis'in profili açısından hayli ilginç oldu.
Yine YSP'li milletvekillerinin İstiklal Marşı'nın okunmasına katılmadığı, HÜDA PAR'lı milletvekillerinin ise katıldığı görüldü.
YSK sonuçlarına göre 7 partinin milletvekilleri Meclis'i oluştursa da parti sayısı 16'yı buluyor.
14 Mayıs seçimleri neticesinde TBMM yüzde 94.05 gibi yüksek bir oranda temsil kabiliyetine sahip oldu.
Grubu olmayan 38 milletvekilinin grup kurma çabaları olması bekleniyor.
Zira grubu olmak Cumhurbaşkanı seçimi için 100 bin imza ya da yüzde 5 oy almış olma koşullarını sağlamasına gerek kalmadan aday gösterebilmeyi sağlar.
Meclis Başkanlık Divanı'nda ve komisyonlarda temsil edilme imkânı verir.
Meclis Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin daha fazla konuşma hakkına sahip olurlar.
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Çok farklı ideolojik renklerin olduğu yeni Meclis'in birçok sürpriz siyasi tartışma ve polemiğe tanık olacağı şimdiden rahatlıkla öngörülebilir.
Özellikle CHP ve İyi Parti'nin kurultaylarını yaparak değişim baskısını geçiştirmelerinden sonra sonbahar aylarıyla Meclis siyasetinin de sert bir döneme geçmesini bekleyebiliriz.
Yasamada çoğunluğu olan ve yürütmeyi de seçebilen Cumhur İttifakı'nın siyasi hayatımızı şekillendirmede daha etkili olacağı açık.
Millet İttifakı'nın dağılması söz konusu iken Cumhur İttifakı derli toplu bir şekilde devam edecek.
Ancak yerel seçimlere giderken muhalefetin büyükşehir belediyelerini alabilmek için yeniden toparlanma ihtimali çok yüksek.
Farklı düzlemde pazarlıkların yapılacağı bir döneme giriyoruz.
CHP'ye yol gösteren bazı gazeteciler, Kılıçdaroğlu'na istifa baskısını artırırken bunun nafile bir çaba olduğunu düşünüyorum.
CHP'nin siyaset ve zihniyet alanlarındaki dönüşüm ihtiyacı çok zorlu bir sürece girdi.
Kılıçdaroğlu partisini toparlamak için yeniden sert söylemlere ve suçlamalara dönmek zorunda kalabilir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak kabinesi ile bugün icraatına başlayacak.
Erdoğan'ı çok yoğun bir diplomasi gündemi bekliyor.
Dünya liderlerinin tebrik ve törene gelme ilgisi bunun işareti. Türkiye'nin çevresinde istikrar, barış ve işbirliği kuşağı oluşturacağı, kıtasal açılımlarını pekiştireceği ve dünya düzeninin daha adil olması için çaba göstereceği bir döneme geçiyoruz.
Önemli not:
Başyazarımız Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet dilerim. Sabah ailesi için büyük bir kayıp. 28 Şubat dönemindeki onurlu duruşu hiç unutulmayacak. Ailesinin ve Turkuvaz Medya Grubu'nun başı sağ olsun.