TBMM'de 28. yasama dönemi dün MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yönettiği oturumda milletvekillerinin yeminleriyle başladı.

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek, 20 devlet başkanını ağırlayacak ve kabinesini açıklayacak.

Meclis'teki yemin törenlerinin sembolik dili hep dikkat çeker.

Erdoğan'ı Meclis'te karşılayan geçici Meclis Başkanı'nın Bahçeli olması manidar bir görüntüydü.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Erdoğan ile yerli-milli bir dayanışma içerisine giren, Cumhur İttifakı ile bunu taçlandıran ve 2023 seçimlerindeki zafere önemli katkı veren isimdir Bahçeli.

Ayrıca, CHP ve DEVA Genel Başkanlarının locada olmasına karşılık 6'lı masanın diğer dört genel başkanının törene gelmemesi gözden kaçmadı.

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Yine YSP'li milletvekillerinin İstiklal Marşı'nın okunmasına katılmadığı, HÜDA PAR'lı milletvekillerinin ise katıldığı görüldü.YSK sonuçlarına göre 7 partinin milletvekilleri Meclis'i oluştursa da parti sayısı 16'yı buluyor.14 Mayıs seçimleri neticesinde TBMM yüzde 94.05 gibi yüksek bir oranda temsil kabiliyetine sahip oldu.Grubu olmayan 38 milletvekilinin grup kurma çabaları olması bekleniyor.Zira grubu olmak Cumhurbaşkanı seçimi için 100 bin imza ya da yüzde 5 oy almış olma koşullarını sağlamasına gerek kalmadan aday gösterebilmeyi sağlar.Meclis Başkanlık Divanı'nda ve komisyonlarda temsil edilme imkânı verir.Meclis Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin daha fazla konuşma hakkına sahip olurlar.

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Özellikle CHP ve İyi Parti'nin kurultaylarını yaparak değişim baskısını geçiştirmelerinden sonra sonbahar aylarıyla Meclis siyasetinin de sert bir döneme geçmesini bekleyebiliriz.Millet İttifakı'nın dağılması söz konusu iken Cumhur İttifakı derli toplu bir şekilde devam edecek.Ancak yerel seçimlere giderken muhalefetin büyükşehir belediyelerini alabilmek için yeniden toparlanma ihtimali çok yüksek.Farklı düzlemde pazarlıkların yapılacağı bir döneme giriyoruz.CHP'nin siyaset ve zihniyet alanlarındaki dönüşüm ihtiyacı çok zorlu bir sürece girdi.Kılıçdaroğlu partisini toparlamak için yeniden sert söylemlere ve suçlamalara dönmek zorunda kalabilir.

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Erdoğan'ı çok yoğun bir diplomasi gündemi bekliyor.Dünya liderlerinin tebrik ve törene gelme ilgisi bunun işareti. Türkiye'nin çevresinde istikrar, barış ve işbirliği kuşağı oluşturacağı, kıtasal açılımlarını pekiştireceği ve dünya düzeninin daha adil olması için çaba göstereceği bir döneme geçiyoruz.Başyazarımız Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet dilerim. Sabah ailesi için büyük bir kayıp. 28 Şubat dönemindeki onurlu duruşu hiç unutulmayacak. Ailesinin ve Turkuvaz Medya Grubu'nun başı sağ olsun.