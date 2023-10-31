İsrail ordusu Gazze işgalini kademeli olarak yürütürken Başbakan Netanyahu, Filistinlilerin katliamını Tevrat'tan alıntılarla meşrulaştırmaya çalışıyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırısının hemen sonrasında Netanyahu'nun Yahudi teolojisine sarılarak "Vaat edilmiş topraklar" ile ilgili Yeşaya kehanetini gündeme getirme noktasına gelmesinin bölge ve dünya siyaseti için tehlikelerine geçen cuma günkü yazımda değinmiştim. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin çatışmasının "din savaşına" çevrilme riskini görerek başta ABD olmak üzere Batı'ya "Haç-Hilal havası oluşturmayın" uyarısında bulunmasının önemini hatırlatmıştım.
Anlaşılan içeride yoğun eleştiri altında olan Netanyahu, teolojik söylemi yükseltmekten geri durmayacak. Ancak öldürülen Filistinli sayısı 8 bini aştığı halde Batı başkentlerinden Netanyahu'ya bu çatışmayı "din-medeniyet" savaşına çevirme uyarısının gelmemesi alarm verici bir durum. Dahası, 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası "haçlı" söylemine geçen ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerinin Ortadoğu'ya getirdiği radikalizmin acı hatıraları zihnilerde. DEAŞ işte bu zehirli ortamda ortaya çıktı.
***Kendisini Siyonist olarak tanımlayan ABD Başkanı Biden'a bir de ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı M. Johnson eklendi. İsrail'in yanında "kaya" gibi duracaklarını söyleyen Johnson, bu desteği Evanjelik söylemlerle savundu: "Hıristiyan olarak, İncil'in açıkça İsrail konusunda nerede durmamız gerektiğini söylediğini biliyorum. Tanrı'nın, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum."
***7 Ekim sonrasında yaşanan uluslararası kriz sadece İsrail-Filistin çatışması değil. BM sisteminin ve uluslararası hukukun çözülmesi ve çöküşü yaşanıyor. Batılı yöneticilerin aksine Batı şehirlerinde Filistinlilere destek veren kitleler uluslararası toplumun vicdanı olmak açısından çok değerli.