CHP ile İyi Parti arasındaki olası işbirliği için zemin hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin eko-sistemindeki teşkilatların "işbirliği yapalım" demesi şaşırtıcı değil. İmamoğlu ve Yavaş'ın 2019'daki Millet İttifakı bileşenlerini (HDP ve SP dahil) etki alanlarında tutacak bir koalisyon stratejisi yürüttüğü biliniyordu. İyi Parti'den son istifaların da gösterdiği bu gerçek Akşener'i bir kez daha "masaya geri oturtabilecek" güçte mi göreceğiz.

Ancak havuç-sopa kıskacındaki Akşener, liderlik sınavından sınıfta kalabilir. Sürekli karar değiştiriyor şeklinde algınız oturursa yeni söylediklerinizin etkisi olmaz. 81 ilde müstakil aday gösterme açıklaması sadece Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olmasıyla mı ilgiliydi sorusu akla gelir. Özel'in vereceği tavizleri Kılıçdaroğlu da verebileceğini Mayıs 2023 seçimlerinde ispatlamıştı zaten.

***

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özel, 2024 yerel seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun önceki performansından geri kalmayacak şekilde muhalefet partileri arasında ittifak/işbirliği kurabilme çabasında. İmamoğlu'nun gelecek kariyeri de bunun başarılmasına bağlı. İşbirliği yapma çabasının parti siyaseti boyutunda Özel, Kılıçdaroğlu'nun yolundan gidiyor. En önemli bileşenler İyi Parti ve HDP olduğu için önce bu partilerle görüşüyor, onlara mesaj veriyor.Kayyum konusu üzerinden Kürt kimlik siyasetini köpürtmeye yöneliyor. Bakalım Altılı Masa 'nın diğer bileşenleri olan SP, DEVA , DP ve GP 'yi de bu işbirliği arayışına dahil edecek mi?söylemi bu partileriçin pek anlamlı değil.Somut pazarlık gerekir. Buda Kılıçdaroğlu'nun CHPiçinde eleştirilenkonumunageri dönmek demek.Aksi durum ise Özel'inmuhafazakâr partileri dışlayarakdaha dar bir işbirliğiçerçevesi kurması anlamınagelir.

***

Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP seçmeninin küsmemesi için de Alevi kimlik siyaseti yapıyor. Bunu, İmamoğlu'nun Alevi kökenli ilçe belediye başkanlarını değiştirme önerisine hazırlık olarak da kullanıyor olabilir. Yine CHP çevresini toparlamak için Özel, Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla Atatürk vurgusu yapıyor.Vizyonunuolaraktarif ediyor. Ülkemizin kuruculiderine referansla siyasetyapmanın avantajı var.Ancak bu cümle Kılıçdaroğlu ve daha önceki genel başkanlarıolarak etiketlemeyi de kapsıyor. Diğer partileri de Atatürk'ün partisine karşı yarışanlar konumuna koyuyor. Dahası, Özel, Atatürkçülük vizyonunu muğlak bırakarak CHP'yeeleştirilerini davet ediyor.suçlamasına alan açar.

***

GünümüzdeCHP'nin nasıl birAtatürkçülük yorumu getirdiğibelli değil. Tutarlı bir söylembirlikteliği oluşmuyor.Solculuk gibi Atatürkçülüğünde güncel anlamının neolduğunu netleştirmeninönemsenmediği açık. HattaAtatürkçülüğün sembolikdüzlemde tutulması ve içeriğinmuğlak bırakılması birtaktik de olabilir. NeticedeÖzel'in söylemi ideoloji vekimlik konularını öne çıkarıyor.Bu, CHP ve HDP lehinebir tercih olabilir ancak İyiParti ve eski Altılı Masa bileşenlerininaleyhine.