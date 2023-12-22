Mart 2024 yerel seçimlerine 3 ay, 10 gün kala muhalefetin krizi "operasyon" polemikleriyle derinleşiyor. İyi Parti'nin seçimlere "hür" ve "müstakil" olarak girme kararı İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarının ekosisteminde yer alan İyi Partili meclis üyelerini ve milletvekillerini istifaya yöneltti. Akşener cenahında CHP adayları İmamoğlu ve Yavaş'ın "kurumsal operasyon" yaptığı, bunun partinin "içişlerine karışılması" anlamına geldiği ve "savaş ilanı" olduğu görüşü hâkim. CHP'nin "tabanda işbirliği" seçeneğinin büyükşehir belediye başkanlarının networklerini harekete geçirerek İyi Parti içi operasyona dönüşmesi 3 Mart 2023'teki masadan kalkma krizinden daha önemli bir ayrışmaya işaret ediyor. Bu ayrışmanın operasyon iddiaları eşliğinde gerçekleşmesi İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı ve Yavaş'ın "Ankara İttifakı" çabalarını moral açıdan tartışılır kılmakta.

Son konuşmalarında Akşener'den İyi Parti ve CHP arasındaki ayrışmayı daha da netleştiren açıklamalar geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ı Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmadıkları için "korkak" olarak niteledi. Akşener'in 2019 yerel seçimlerinde desteklediği İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirmeden partisini CHP'nin çekim sahasından uzaklaştırması mümkün değildi. Bu eleştirinin CHP'li belediye başkanlarının İyi Parti'ye yaptığı "operasyondan" sonrasına gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Önümüzdeki günlerde Akşener'in "ittifak siyasetini" CHP üzerinden eleştirmeye devam etmesi ve özellikle CHP-DEM işbirliği olması durumunda daha sertleşmesi sürpriz olmaz. Nitekim Uşak'taki konuşmasında Akşener, bunun ipucunu verdi: "Bugünün şartlarında Kandil'den ya da İmralı'dan destek almadan Cumhurbaşkanı seçilebiliyor mu? Hayır." Bu cümle DEM'in olası desteğiyle seçilmek isteyen İmamoğlu ve Yavaş'a da yöneltilebilir.

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rahatsız olanlar İyi Parti'ninüçüncü yol arayışının hezimetlesonuçlanacağı yorumlarını öne çıkarıyor.Hem yerel seçimlerde hemde sonrasında bu partinin çözülmeyegittiği argümanları ile sürülüyor.Elbette 2019 ve 2023 seçimlerindeCHP ile ittifak yapan İyi Parti'ninyeni siyaset arayışındaki yolu hayliyokuş dolu. Ancak CHP ile ittifaktanzarar gördüğünün çok farkında olanİyi Parti "hür ve müstakil" seçeneğinitercih ederek yeni bir hamle yaptı.Bu hamlenin şimdiden "başarısızlığa"mahkûm edilmesi CHP yanlısıyorumlar olarak görülebilir. İyiParti'nin mevcut krizden kolaylıklasıyrılabileceğini söylemiyorum. CHPile ittifak/işbirliği yaparak gideceğiyolun bittiğini belirtiyorum. Nitekimİyi Parti'ye yapılan kurumsal operasyonlarbunun işaretleri. İşbirliğiadı altında İyi Parti CHP'nin uydusuhaline geliyordu. Kimi zamanbir siyasi ortamda fırtınadanbir şekilde çıkan İyi Parti'ninseçilmiş politika ve söylemlerle dahaetkili bir aktör olarak hayatını sürdürmeimkânı var. Bunu sağlamak içintabii ki Akşener, yaman bir mücadelevermek zorunda. DEM'in neyapacağı ve CHP'nin sola dahafazla yaklaşması Akşener'in elinirahatlatabilir. CHP'nin sağ partilerinittifakından mahrum kalmasınınbu partiyi ne kadar zorlayacağını daönümüzdeki dönemde göreceğiz.