Mart 2024 yerel seçimlerine 3 ay, 10 gün kala muhalefetin krizi "operasyon" polemikleriyle derinleşiyor. İyi Parti'nin seçimlere "hür" ve "müstakil" olarak girme kararı İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarının ekosisteminde yer alan İyi Partili meclis üyelerini ve milletvekillerini istifaya yöneltti. Akşener cenahında CHP adayları İmamoğlu ve Yavaş'ın "kurumsal operasyon" yaptığı, bunun partinin "içişlerine karışılması" anlamına geldiği ve "savaş ilanı" olduğu görüşü hâkim. CHP'nin "tabanda işbirliği" seçeneğinin büyükşehir belediye başkanlarının networklerini harekete geçirerek İyi Parti içi operasyona dönüşmesi 3 Mart 2023'teki masadan kalkma krizinden daha önemli bir ayrışmaya işaret ediyor. Bu ayrışmanın operasyon iddiaları eşliğinde gerçekleşmesi İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı ve Yavaş'ın "Ankara İttifakı" çabalarını moral açıdan tartışılır kılmakta.
Son konuşmalarında Akşener'den İyi Parti ve CHP arasındaki ayrışmayı daha da netleştiren açıklamalar geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ı Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmadıkları için "korkak" olarak niteledi. Akşener'in 2019 yerel seçimlerinde desteklediği İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirmeden partisini CHP'nin çekim sahasından uzaklaştırması mümkün değildi. Bu eleştirinin CHP'li belediye başkanlarının İyi Parti'ye yaptığı "operasyondan" sonrasına gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Önümüzdeki günlerde Akşener'in "ittifak siyasetini" CHP üzerinden eleştirmeye devam etmesi ve özellikle CHP-DEM işbirliği olması durumunda daha sertleşmesi sürpriz olmaz. Nitekim Uşak'taki konuşmasında Akşener, bunun ipucunu verdi: "Bugünün şartlarında Kandil'den ya da İmralı'dan destek almadan Cumhurbaşkanı seçilebiliyor mu? Hayır." Bu cümle DEM'in olası desteğiyle seçilmek isteyen İmamoğlu ve Yavaş'a da yöneltilebilir.
***CHP'nin İstanbul ve Ankara'da kaybetmesi ihtimalinden rahatsız olanlar İyi Parti'nin üçüncü yol arayışının hezimetle sonuçlanacağı yorumlarını öne çıkarıyor. Hem yerel seçimlerde hem de sonrasında bu partinin çözülmeye gittiği argümanları ile sürülüyor. Elbette 2019 ve 2023 seçimlerinde CHP ile ittifak yapan İyi Parti'nin yeni siyaset arayışındaki yolu hayli yokuş dolu. Ancak CHP ile ittifaktan zarar gördüğünün çok farkında olan İyi Parti "hür ve müstakil" seçeneğini tercih ederek yeni bir hamle yaptı. Bu hamlenin şimdiden "başarısızlığa" mahkûm edilmesi CHP yanlısı yorumlar olarak görülebilir. İyi Parti'nin mevcut krizden kolaylıkla sıyrılabileceğini söylemiyorum. CHP ile ittifak/işbirliği yaparak gideceği yolun bittiğini belirtiyorum. Nitekim İyi Parti'ye yapılan kurumsal operasyonlar bunun işaretleri. İşbirliği adı altında İyi Parti CHP'nin uydusu haline geliyordu. Kimi zaman yüzde 1'lik partilerin önemli hale gelebildiği bir siyasi ortamda fırtınadan bir şekilde çıkan İyi Parti'nin seçilmiş politika ve söylemlerle daha etkili bir aktör olarak hayatını sürdürme imkânı var. Bunu sağlamak için tabii ki Akşener, yaman bir mücadele vermek zorunda. DEM'in ne yapacağı ve CHP'nin sola daha fazla yaklaşması Akşener'in elini rahatlatabilir. CHP'nin sağ partilerin ittifakından mahrum kalmasının bu partiyi ne kadar zorlayacağını da önümüzdeki dönemde göreceğiz.