31 Mart yerel seçim kampanyaları son 30 güne hızlı bir tempoyla giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il mitingleri hız kesmezken CHP Genel Başkanı Özel de giderek selefi Kılıçdaroğlu gibi kurumların (mahkemenin) önüne giden ve "hesap sorma" temalı sert söylemler kuran bir kampanyaya yöneliyor. Erdoğan'ın "CHP'de iktidar kavgası var, bunlar mı şehirlerimize hizmet edecek" ve "Merkez ile yerel birlikte çalışmalı" söylemlerine karşı Özel de bütün tuşlara basan bir söylem hareketliliği sergiliyor. Konuşmalarında bazen ekonomi başta olmak üzere genel siyasetin konularına değiniyor bazen de CHP'deki değişimcilerin ideoloji boşluğunu doldurmak istercesine polemikler üretiyor.

Bir yandan Cumhur İttifakı'nı "korku ve suç ortaklığı" olarak niteleyen Özel, diğer yandan "iktidarın Türkiye'de kalıcı olmaması, seçimin yapılabilmesi" için kendilerinin kazanması gerektiğini ileri sürüyor. Bu "Erdoğan kazanırsa demokrasinin sonu gelir" şeklindeki eski beka söyleminin yeni formda tekrarlanmasıdır. Mayıs 2023'te kaybeden bir söylemin 2024 seçimlerinde daha etkisiz olacağı açık.

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Dahası, Özel,"Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızıbekliyor. Erzurum'da çalışın diyor,İstanbul'u kaybetmeyin, İzmir'de rekorkırın diyor. Bilecik'i sakın ha kaybetmeyindiyor."Böylece yerel seçimlere giderken bir yeni tartışma konusu da Atatürk polemiği oldu. Özel'in Atatürk üzerinden mistik ötekileştirmesine cevap dün MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi: "Bizim anlayamadığımız Özgür Bey'in hangi ara aziz Atatürk'le temas kurduğu, nasıl konuştuğu, mesajları nasıl aldığıdır." Yine dün Bursa aday tanıtım toplantısında konuşan Özel ise kendisine "ne yiyip içtiğine biraz dikkat etmesini" tavsiye eden Bahçeli'ye yönelik "Atatürk senin için zaten öldü, Atatürk'ün adını anma sen" ifadesini kullandı.Özel, CHP'ninAncakbu polemik belediyecilikte düşük performansgösteren CHP'yi kurtaramayacağıgibi tersten vurur da. CHP'nin 2019 ve2023 seçimlerinde HDP-YSP-DEM Partiçizgisi ile yaptığı işbirliği ve şimdilerdeyürütülen kısmi işbirliği çabası Atatürk milliyetçiliğineaykırı işler olarak önüne koyulabilir.

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Bu seçimlerde CHP'nin beka söylemi üretme ihtiyacı olduğunu düşünen diğer bir CHP'li de İBB Başkanı İmamoğlu.Sanki Özel ve İmamoğlu polemikçilikte birbirleriyle yarışır gibiler. Belediyecilik konularından çok Cumhur İttifakı adayıve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan polemiklere ağırlık veren"Köprüden önce son çıkış," "bir kişiye itaat eden aday" "her şeyi ona verirseniz milleti mahveder."CHP'nin kampanyasındaki bu sert beka söyleminin daha sık tekrarlanmasını bekleyebiliriz. Zira aday çıkaran diğer muhalefet partilerinin tabanlarından oy almak için "Cumhur İttifakı vs CHP" şeklinde bir kutuplaşmanın işlerine yarayacağını düşünüyor olabilirler. Cumhur İttifakı'nın CHP-DEM Parti kısmi işbirliğine yönelttiği eleştiri daha etkili bir beka söylemi üretir. Beka söylemlerinin çarpışması yine CHP'nin aleyhine olur.