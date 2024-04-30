Geçtiğimiz pazar günü İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayından yeni genel başkan olarak Müsavat Dervişoğlu çıktı. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, İzmir MHP İl Başkanlığı, MHP Genel Başkan Adaylığı (2012), İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Grup Başkanvekilliği yapan Dervişoğlu, eski genel Başkan Akşener'in de desteğini alarak zorlu bir sürecin yönetimini devraldı. İYİ Parti'nin 31 Mart seçimlerinden yüzde 3.76 alarak yenilgi ile çıkması Akşener'in olağanüstü kurultaya gitmesinin ve yeniden aday olmamasının temel nedeni elbette. Fay hatları üzerinde kurulan İYİ Parti'nin Akşener döneminde yürüttüğü 2019 ve 2023 ittifak siyaseti bu partiye hiç iyi gelmedi. Masadan kalkmak da masaya yeniden oturmak da kırk katır mı kırk satır mı misali İYİ Parti'nin aleyhine çalıştı. Ve masaya oturan diğer sağ partiler gibi İYİ Parti de CHP ile yaptığı ittifaktan dolayı seçmenini kaybetti. Dahası, CHP'nin merkez sağ seçmene ulaşmasında aracı oldu ve özellikle İmamoğlu ve Yavaş gibi belediye başkanlarının İYİ Parti yönetimine rağmen seçmenini kendisine çekmesine fırsat oluşturdu.

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Akşener'in Mayıs 2023 seçim yenilgisinden ders alarak" siyasete yönelmesi son hamleydi. Ancak CHP ile önceki ittifak yakınlaşması sebebiyle yakın zamandaki yerel seçimlerde bu yeni siyasetin seçmen tabanını metropollerde partiye geri çekmesi çok zordu ve beklenen büyük oy kayıpları gerçekleşti. Şimdi kritik mesele yeni Genel Başkan Dervişoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceğinde. 2028'e giden önümüzdeki dört yılda seçim yok. Parti siyasetinin çok önemli olacağı dönemde İYİ Parti, 38 milletvekili ile Meclis 'te grubu olan beşinci büyük parti durumunda. Partisini bir arada tutabilirse Dervişoğlu, siyasetin gidişatına etki edebilecek bir milletvekili sayısına sahip. "" siyaset takip etmesi beklenen Dervişoğlu'nun delegeden oy almak için sarf ettiğiNitekim CHP Genel Başkanı Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun kutuplaştırıcı tavrını terk ederek müzakere ve diyaloğa ağırlık vermesini görmemesi beklenmez.

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