Taşerona itiraz hakkı

Sürekli işçi kadrosuna geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular dün başladı. 10 gün sürecek başvuru sürecinin ardından işlemler 3 ayda tamamlanacak ve nisan ayında kadro geçişi tamamlanacak. Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı 12 Ocak- 20 Şubat, ilana itirazlar 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesi 3-22 Mart, sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı ise 27-31 Mart tarihleri aralıklarında yapılacak. Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 puan alması şart olacak. Sınavlarda başarılı olamayanlar ilan tarihinden itibaren 4 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Sınav itirazları 5 gün içinde çözülecek. Hak sahiplerinin ilan edilmesinden sonra da taşeron işçiler 3 gün içerisinde itiraz hakkını kullanacak. Emekliliğe hak kazanmamış olmayla ilgili belge başvuruda değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne getirilmeden önce ibraz edilecek.



KADROYA GEÇİŞ TAKVİMİ



