Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı

Kadın ve çocuk istismarcıları ile şiddet suçu işleyenlere devlet kapısı da kapanıyor. Hazırlanan taslakla bu suçu işleyenler memur, kamu işçisi, polis ya da asker olamayacak. Düzenleme torba yasaya eklenecek

Hükümet, son günlerde artan çocuk ve kadın istismarlarına karşı çok önemli bir yasa çalışması yapıyor. 6 bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmayla bu suçları işleyenlere karşı hem cezaların artırılması hem de önleyici tedbirlerin alınması gündemde. Bu konuda hazırlanan yasal düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek. Cezalarla ilgili bu hazırlıklar devam ederken, çok önemli bir başka çalışma daha sessiz sedasız sürdürülüyor. Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında bir toplantı yapılarak kamu kurumlarında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıya Çalışma, Maliye, Aile ve Adalet gibi konuyla ilgili bakanlıkların temsilcileri katıldı. Alınan kararla istismar ve taciz suçuyla birlikte kadına şiddet suçu işleyenlere kamu kurumlarının kapısı tamamen kapatılacak. Bu konudaki yasal düzenleme ise çok yakında Meclis gündemine gelecek torba yasaya eklenecek.



YASALAR DEĞİŞİYOR

Hem 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'na eklenecek madde ile hem de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KİT'ler ve sözleşmeli personel), 926 Sayılı Yasa (TSK personeli) ve 2802 Sayılı Yasa'da (Hakim- Savcı) yapılacak değişikliklerle gerek çocuk, gerekse kadınlara yönelik istismar, taciz, tecavüz gibi suçları işleyenlerle kadına karşı şiddet suçu işleyenlere devlet kapısı kapatılacak. Bu suçları işleyenler memur, sözleşmeli memur, işçi ya da taşeron gibi kamu personeli statüsünde devlet kurumlarında hiçbir statüde görev alamayacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ya da Emniyet teşkilatında da göreve gelemeyecek. Söz konusu suçlardan mahkum olanlar hakim, savcı gibi adli personel de olamayacak. 657 Sayılı Kanun'da şu anda "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" şartları aranıyor. Bunlara çocuk, kadın istismarı ve kadına şiddet suçları da eklenmiş olacak.



TACİZ İŞTEN ATILMA SEBEBİ OLACAK

Kamuda bu hazırlık sürerken özel sektörde de kadına yönelik suçlar işten atılma sebebi sayılıyor. 4857 Sayılı İş Kanunu'nda işçinin haklı nedenle atılmasına sebep olan haller içinde kadına yönelik suçlar da bulunuyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sayılırken, "İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması" da atılma sebebi olarak belirtiliyor. Çalışma hayatı mevzuatımız ayrıca kadınların çalışma şartlarından, analık hallerine kadar birçok konuda işverenin alması gereken tedbirleri de belirliyor.

Sadece prim artar



1990'da staj girişim var. 2014'te çalışmaya başladım. 42 yaşımdayım. 1997'de doğum yaptım. Borçlanma yapsam girişim 1997 mi olacak? Serra YILDIZ Staj ile sigorta arasındaki doğumlarınızı borçlandığınızda borçlanılan süre kadar sigorta geri gidiyor. 1997 yılı doğumunuzu borçlandığınızda işe girişiniz 2 yıl geri gidip 2012 olur. Emeklilik şartı değişmez. Prim eksikse borçlanın.

Çok gün kazandırır



1992'de staj yaptım. 15.05.1995'te sigortalı oldum 7000'den fazla günüm var. Mayıs 1977 doğumluyum. Hâlâ çalışıyorum. Çalıştıkça emekli maaşı azalır mı? Gün fazla olunca ceza mı var? Asuman ULU Staj emeklilikte sayılmıyor. Sigortanıza göre 51 yaşında emekli olursunuz. Çok prime ceza diye bir şey söz konusu değil. Bürüt maaşınız yüksek oldukça emekli maaşı artar.

Primi tamamlayın



1967 doğumluyum. 1987'den itibaren sigorta başlangıcım var. 1000 çalışma işgünüm ve bir çocuğum var. Toplu ödeme yapabilir miyim? Zehra ALTUN Toplu ödeme imkânı bulunmuyor. Sadece sigortadan sonra ise çocuğunuz için 720 gün ödeyebilirsiniz. Ancak en az 3.600 günü bulmanız lazım. O zaman da 58 yaşında emekli olursunuz.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



15.03.1969 doğumluyum. 01.10.1990'da sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. Yusuf ÇIRA

25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Yıl ve prim tamamlanmış. 15.03.2021'de emekli olursunuz.



1969 doğumluyum. Ocak 1989'da sigortalı olarak işe başladım. Şu anda 6500 günüm var ve çalışıyorum. Murat KARA

25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam. Yaşınızın dolacağı 2020'de emekli olursunuz.



10.03.1993'te sigortalı oldum. 1970 doğumluyum. Halen çalışıyorum. Primim tamam. Menekşe ŞAHİN

20 yıl, 49 yaş ve 5600 gün şartlarınız var. Prim tamamsa yılınız da dolmuş. Yaşınızın dolacağı 2019'da doğum gününüzde emekli olursunuz.