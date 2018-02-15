Bağ-Kur’luya sicil sorgusu yok

Hak ettiği halde SGK’ya borcu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur’luya düşük faizli kredi geldi. Kredi verilirken sicil sorgusu yapılmayacak. İşte kolay emekliliğin detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol tüm şartları taşımasına rağmen prim borcu olduğu için emekli olamayanlar ya da borçlanma yaptığında emekli olabilecek sigortalılara emeklilik yolunu açtı. Önceki yıllarda da uygulanan sistem, hem düşük faizi hem de uzun vadesi ve geri ödeme kolaylığı ile bu durumdaki vatandaşlara büyük fırsat sunuyor.

İşte sistemin detayları...

Kimler yararlanacak?

Emeklilik için yaş ve yıl şartını tamamlamış, ancak prim borcu olan Bağ- Kurlular (Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr ve çiftçiler). Emeklilik için yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak eksik primi olup bunu borçlanma ile (doğum veya askerlik) kapatacak durumdaki sigortalılar. Dondurulmuş Bağ-Kur sürelerini ihya ettiğinde emekli olabilecek sigortalılar.

Krediyi kim hangi şartlarda verecek?

SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokole göre borç para aylık 1.28 faiz oranı ve 48 vade ile kredi olarak verilecek.

Geri ödemeler emekli maaşından taksitle kesilecek.

Kara listedeki sigortalılar da yararlanabilecek mi?

Kredi verilirken sicil sorgusu yapılmayacak.

Emekliliği tamamlayan herkes krediden yararlanacak.

Nereye ve nasıl başvurulacak?

Sigortalılar başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklar. Buradan alacakları sigorta prim borcunu peşin ödemeleri halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecekler.

SGK'ya ödenecek parayla borç kapatılacak ve emekli maaşı bağlanacak.

Başvuru süresi var mı?

Protokol 3 ay için geçerli. Bu süre içinde başvuru yapmak gerekiyor. Ancak iki defa uzatılma ihtimali de var. Ancak uzatılmayı beklemeden başvurmakta fayda var.



BAŞVURULAR 1 MART'TA BAŞLIYOR

Borç lu vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayan protokolden faydalanmak için başvurular 1 Mart'tan itibaren başlıyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2018.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ?



11.07.1971'de doğdum. İşe giriş tarihim 05.10.1990. Prim günüm 7.450. Ne zaman emekli olurum? Abdurrahman AKGÜL

25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Yıl ve prim tamamlanmış. 11.07.2023 tarihinde emekli olursunuz.



01.12.1991'de sigortalı oldum. 4.550 günüm var. 1971 doğumluyum. Sigortadan sonra 2 çocuğum oldu. Ne zaman emekli olurum?

Pervin KARA

20 yıl, 48 yaş ve 5.525 gün şartlarınız var. Yıl tamam priminiz 975 gün eksik. Doğum borçlanması ile priminizi tamamlayıp 2019'da emekli olursunuz.



1965 doğumluyum. Mart 1993'te sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. Emeklilik şartlarım dolmuş mudur?

Murat AKARSU 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. Primi yazmamışsınız. Priminiz tamam ise 2019'da emekli olursunuz.