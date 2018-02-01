Staj yapan anneye erken emeklilik

SGK’dan çalışan anneye üçlü avantaj var. Doğum borçlanması ile prim kazanıyorlar. Staj borçlanma için geçerli sayılıyor ve staj sonrası doğum yapmak yaş şartını düşürüyor

Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor. Ancak emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların istisnaları var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. Ancak doğum borçlanmasında bazı ince noktalar var ki annelere ikinci, hatta üçüncü avantaj daha sağlıyor. Mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor. Ancak verilen numara ve tecil geçerli oluyor. İşte bu noktada annelere imkân doğuyor. Çünkü anneler staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Buradaki diğer avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilmesi. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor. Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor. İş hayatına staj yaparak başlayan ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar normal sigortayla çalışmaya başlamadan önce çocuk sahibi olmuşsa girişini geriye çekebilecek. Bunu bir örnekle açıklayalım. 20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan ve adına prim ödenen bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te sigortalı olarak çalışmaya başlamış olsun.



İKİ YIL KAZANDIRIYOR

Bu kadın sigortalının emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır. Bu sigortalının 20 Mayıs 1992'de bir doğum yaptığı düşünülürse avantaj ortaya çıkacaktır. Yapacağı 720 gün (2 yıl) borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilecek ve emeklilik şartları 20 yıl, 48 yaş ve 5525 gün olacaktır. Böylece 2 yıl erken emeklilik sağlanacaktır.



ENGELLİYE YAŞ ŞARTI YOK



1969 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2001. 4800 primim var. Yüzde 49 özürlüyüm. Vergi indirimim var. Halen çalışıyorum. Erken emeklilik imkânı var mı? Güven MUSUL

Engelli çalışanlar için emeklilik hesabında yaş şartı kalkıyor. Vergi indirim oranınıza göre 19 yıl ve 4240 günle emekli olabilirsiniz.



GERİYE DOĞRU ÖDENMİYOR



02.02.2001'de sigorta girişim var. 08.07.2003'den sonra ödendi. Ödenmeyenleri geriye dönük ödeyebilir miyim? Murat ÇEVİK

Maalesef mevzuatımız geriye doğru primleri toplu ödeme imkanı yok. 7000 gün çalışıp 60 yaşında emekli olabilirsiniz.



ASKERLİK TARİHİ ÖNEMLİ



1967 doğumluyum. 15 ay askerlik var. Sigorta girişim 14.08.1993. İbrahim AĞSEREN

Askerlik, sigortadan önce olduğu için yaşı geri çeker. Borçlanmazsan 54, 7 ay borçlanmayla 53'te emekli olursun. 15 aya gerek yok.