Primde tavan yükseldi

Asgari ücretle birlikte prime esas kazançlar da arttı. Buna göre tavan miktar 15 bin 221 lira oldu. Bu artış emekli maaşını da yükseltecek. Yeni yılda borçlanma miktarları da değişti

2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte çalışma hayatında kullanılan ücret miktarları da yükseldi. Özellikle ileride alınacak emekli maaşını direkt etkileyecek prime esas kazancın üst sınırı da yükselmiş oldu. Buna göre brüt asgari ücret 2.029.50 lira olurken üst kazanç sınırı da 15.221 liraya çıktı.



RAKAM YENİDEN BELİRLENDİ



Daha önce asgari ücretin 6.5 katı olarak uygulanan tavan ücret 2017 yılından itibaren 7.5 katı olarak hesaplanmaya başladı. Böylece çalışanlar veya kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ile isteğe bağlı ödeme yapanlar daha yüksek prim yatırarak emekli maaşlarını artırma imkânına kavuştu. Tavandan prim yatırılan çalışanlar için emekli aylığında yüzde 15'e yakın bir artış bu sayede sağlanmış oluyor. Yeni hesaba göre 2018 yılı içinde günlük alt sınır 67.65 lira aylık alt sınır ise 2.029.50 lira oldu. Günlük üst sınır 507.38 liraya aylık üst sınır ise 15.221 liraya çıktı.



BORÇLANMAYA YENİ RAKAM



Erken emeklilik sağlayan doğum ve askerlik borçlanmaları ile kendi namına iş yapanların ödeyecekleri aylık prim miktarları da değişti. Burada belirlenen kazancın yüzde 32'si ödeniyor. Buna göre en düşük aylık ödeme miktarı 649.44 lira olurken en yüksek miktar ise 4.870.80 liraya ulaştı.



KİT TAŞERONU İÇİN TOPLANTI



Taşeron kadrosunda süreç ilerlerken Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışanlar için de çalışmalar başlatılmıştı. Bunun için özellikle Hazine Müsteşarlığı devreye girerek tüm KİT'leri toplantıya çağırdı. Toplantıda Çalışma Bakanlığı ile birlikte bir taslak hazırlandı. Hazırlanan taslak Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak. Önümüzdeki günlerde sanırız bu konuda bir açıklama da yapılacaktır. Taslağın kademeli kadro geçişişini içerdiği belirtiliyor. Bekleyip görelim.



EMEKLİ OLAN ÇALIŞABİLİR



Geçtiğimiz yıl emekli oldum. 1 yıldır bir firmada sigortalı olarak çalışıyorum. Acaba ikinci bir emeklilik imkânı olabilir mi? Mustafa KARA

Emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmakta bir sakınca yok. Ancak emeklilerin sigortası diğer çalışanlardan farklı. Dolayısıyla sizin için yatırılan primler ikinci bir emeklilik sağlamıyor.



SON 3.5 YIL ÖNEMLİ



Ablam 01.01.1973 doğumlu. Sigorta girişi ocak 1994. Prim günü 350. 7 yıl 1261 gün SGK'lı çalışırsa ve kalan süreyi öderse 50 yaşında emekli olur mu? MURAT

Ablanız için emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün. İsteğe bağlı öderse Bağ-Kur şartlarına tabi olur. İsteğe bağlı ödeyip son 1.261 günü SSK'lı çalışıp 5675 günü tamamlarsa 50 yaş şartıyla emekli olur



BOR ÇLANMA İMK ÂNI VAR



Bugüne kadar ödenmiş primlerim emeklilik için yeterli olmuyor. Tamamlamak için ne yapmalıyım? Sadi BURSALI

Mevzuatımızda geriye doğru toplu ödeme imkânı bulunmuyor. Ancak bazı konularda borçlanma oluyor. Sizin için askerlik borçlanması imkânı bulunabilir. Diğer borçlanmalar İş Kanunu 41. maddede sıralanıyor.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



1959 doğumluyum. Mart 1980 tarihinde sigortalı oldum. 3.400 günüm var. Emekli olmak için ne yapmam lazım? Musa SARIKAYA

Tam emeklilik için 5 bin güne ihtiyacınız var. Çalışma imkânı yoksa kısmi emeklilik için 3.600 günü tamamlayıp 60 yaşında emekli olursunuz.



1972 doğumlu bir anneyim. 15.10.1992 tarihinde sigortalı oldum. 4950 günüm var. Sigortadan sonra 1 çocuğum oldu. Borçlanma ile emekli olabilir miyim? Ayşe TEKİN

20 yıl, 49 yaş ve 5600 gün şartlarınız var. Yılınız tamam. Priminizi 650 gün doğum borçlanması yaparak tamamlayabilirsiniz. Yaşınız dolunca da emekli olursunuz.



1980 doğumluyum. 2002'de sigortalı olarak çalışmaya başladım. 15 yıldır çalışıyorum. Emeklilik şartlarım nedir? Emine ŞAHİN

İşe giriş tarihinize göre 58 yaşında ve 7000 bin gün şartıyla emekli olabilirsiniz.