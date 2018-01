Eleman alana destek artırıldı

Bu yıl da büyük destek ve teşvik alan işveren sadece asgari ücret ödeyecek, kalan 831 liralık prim ve vergileri devlet karşılayacak. En büyük destek bilişim ve imalata

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği sayesinde 2 milyona yakın vatandaş iş bulurken, hükümetin verdiği teşvikler de sürece büyük katkı sağlamıştı. Geçen yıl her bir işçi için 773 lira tutan prim ve vergi ödemeleri İŞKUR tarafından karşılandı. Söz konusu destekler bu yıl genişletilirken yeni destekler devreye sokuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konudaki duyurusu da yayımlandı. Buna göre imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama ilave her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergilerini devlet karşılayacak.

Daha önce sadece brüt asgari ücret üzerinden verilen destek bu yıl ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecek. Böylece teşvik miktarı 1000 lira sınırını geçerek 2 bin liraya kadar çıkacak.



2020'YE KADAR GENÇLERE DESTEK

İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017'de olduğu gibi 2018'de de asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edilecek. Böylece işveren sadece net asgari ücreti öderken kalan tüm maliyetleri devlet karşılamış olacak.

18-25 yaş arası genç, kadın ve engelliye teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı getirildi. Bu teşvikler 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek.

1 ila 3 arasında çalışanı olan imalat işyerlerinin 2018'de mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin ücret ve sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödenecek. Böylece küçük işyerleri yeni aldıkları elemana yıl boyunca sadece 6 ay maaş ödemiş olacak.

Çalışmaya başladığı için yetim aylığı alan gençlere de müjdeli haber geldi. 18-25 yaş aralığında öğrenci olup da çalışmaya başlayanların yetim aylıkları kesilmeyecek.

Asgari ücrete verilen 100 TL'lik Hazine yardımı bu yıl da devam edecek.



TEŞVİK ŞARTLARI NELER?

- SGK'ya borcunu ödemeyen, yapılandırmayan ve sigortasız işçi çalıştıranlar teşviklerden yararlanamayacak.

- Sosyal Destek Primi'ne tabi çalışanlar yani emekliler yararlanamayacak.

- İşe alınacak kişilerin son 3 aydır işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihte İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor.

- İşverenin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor.

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta ile işsizlik sigortası primi, idari para ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlanması bulunmayanlar.



MEMURA 340 LİRA AİLE YARDIMI

Kamuda görev yapan memurlara yapılan zamdan sonra aile ve çocuk yardımı miktarları değişti. 2017'nin ikinci yarısında memurlara çalışmayan eş için aylık 219.17 lira ödendi. Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 321.71 lira ödenirken; bu tutar bu ay 340.20 liraya çıktı. Toplu sözleşme gereğince çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



12.08.1980 doğumluyum. 20.10.2003 sigorta başlangıcım. 3200 günüm var. 2012 doğumlu kızım var. İsmail ERDEM



Emeklilik için 7200 gün ve 60 yaş şartlarınız var. Çalışıp primi doldurmanız lazım. Erkeklerin doğum borçlanması yapma imkânı bulunmuyor.



15.03.1990'da sigortalı oldum. 1970 doğumluyum. 6400 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Yusuf BAYRAKTAR



25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Priminiz ve yılınız tamam. 2020 yılında emekli olursunuz.



1971 doğumluyum. Sigortam 1995'te başladı. 3800 gün prim ödemem var. Şu an çalışmıyorum. Dışarıdan ödemeyle nasıl emekli olabilirim? Şeyda ÇAKMAK



Dışarıdan toplu ödeme imkânı yok. 5675 ya da 5750 gün gerekiyor. 1.875 gün daha çalışıp sigorta gününe göre 51 ya da 52 yaşında emekli olursunuz. Ayrıca 3.600 gün şartıyla 58 yaşında emekli olursunuz.