İşçi başına 2.029 TL destek

Torba tasarı ile yeni eleman alındığında asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primleri devlet ödeyecek. İki sektörde ise destek brüt asgari ücreti bulacak

Meclis'e sevk edilen torba tasarı özellikle istihdam teşvikleriyle ilgili çok önemli düzenlemeler içeriyor. Tasarı bu haliyle yasalaştığında 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan yeni elemanlar için12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için hesaplama prime esas kazanç tutarları üzerinden yapılacak. Yani kaç lira brüt maaşı varsa ona göre teşvik alınacak. Böylece teşvik miktarı brüt asgari ücreti yani 2.029,5 TL'yi bulacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirlenecek. İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek. Yeni tasarıya göre desteklerin hesap taslağı da solda:



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

15.11.1964 doğumluyum. 03.06.1982'de sigorta girişim var. Primim 1457 gün. Nasıl emekli olabilirim? Ogün KARA

25 yıl 47 yaş ve 5150 gün şartlarınız var. Yaş ve yıl tamam. Primi tamamlamanız gerekiyor. 3600 günle emeklilik için ise 60 yaş gerekir.



13.06.1978 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 21.04.2006.

3969 günüm var. Yüzde 81 engelli raporum mevcut. Recep TÜRLÜ

Raporunuzla vergi indirimi almışsanız 15 yıl 3600 günle emekli olursunuz. 3600 gün dolmuş. 21.04.2021'de emekli olursunuz.



1970 doğumluyum. 05.10.1991'de çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum. 7 bin günü doldurdum. Asuman YILDIZ

20 yıl 48 yaş ve 5525 gün şartınız var. Yıl ve prim tamamlanmış. Yaşınız da bu sene dolacak. Doğum gününüzde emekli olabilirsiniz.