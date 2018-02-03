Kapıcıyı atan ‘fatura’yı öder

Site yöneticileri apartman görevlilerinin haklarını bilmiyorsa işten attıklarında sürprizle karşılaşıyor. Tazminatlar hesaplanırken su, oturdukları evin kirası, elektrik faturası bile rakama ilave ediliyor

Türkiye'de şehirlerdeki nüfus arttıkça site ve apartman hayatı da yaygınlaşmaya başladı. Site yönetimleri profesyonel şirketlere yaptırılıyor olsa da 'kapıcı' diye bildiğimiz apartman görevlileri artık en küçük konutlarda bile bulunuyor.

FARKLI HESAPLAMA VAR

Apartman görevlileri diğer çalışanlar gibi sigortalı olsalar da bazı farklı uygulamaları bulunuyor. Bunlardan ilki asgari ücret hesabında karşımıza çıkıyor. Kapıcıların asgari ücret miktarı gelir ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Böylece diğer çalışanlardan daha yüksek asgari ücret alıyorlar. Bu yıl diğer çalışanlar 1.603.12 TL net asgari ücret alırken kapıcılarda bu rakam 1.725.08 TL'ye ulaşıyor. Tabii kapıcılara sağlanan avantajlar sadece asgari ücret ve vergilerle sınırlı değil. Kıdem tazminatında giydirilmiş ücretleri hesaplanırken diğer çalışanlara göre farklı avantajlara sahipler. Bu ayrıntıları bilmeyen site yöneticileri apartman görevlilerini işten çıkartırken ya da tazminatlarını öderken sürprizle karşılaşıyor ve mahkemelerde davaları kaybediyor. Normal şartlarda kıdem tazminatı, son alınan brüt ücret ve düzenli ödemelerin toplamından oluşan giydirilmiş rakamın çalışılan süre ile çarpımı sonucu ortaya çıkıyor. Apartman görevlilerinde ise oturdukları evin kirası ile su-elektrik parası bile tazminata ilave ediliyor.

SÖZLEŞME MADDESİNE EKLENİRSE ÖDENMİYOR

Apartman görevlileri genelde kira vermeden sitede 'kapıcı dairesinde' oturuyor. Burada oturdukları sürece de su, doğalgaz ve elektrik ödemiyorlar. Bunlar yönetim tarafından karşılanıyor. İşte bütün bu giderler apartman görevlilerinin geliri olarak kıdem tazminatı hesabında kullanılıyor. Ancak bu faturaların apartman görevlisi tarafından ödeneceği sözleşmede yer almışsa tazminata eklenmiyor. Aksi durumda düzenli yardım kabul ediliyor.

YÖNETİCİLER SÜRPRİZLE KARŞILAŞABİLİR



5 yıl 6 ay çalışan ve sitede tahsis edilen dairede oturan asgari ücretli bir apartman görevlisinin kıdem tazminatı şöyle hesaplanacaktır:



*Brüt ücret: 2.029.50 TL

*Giydirilmiş ücret 2.029.50 TL + 500 TL (Emsal kira bedeli) +300 TL (faturalar)= 2.829.50 TL

*5 yıl X 2.829.50 = 14.147.5 TL

*6 ay X 235.79 = 1.414.75

*Ödenecek tutar: 15.562.25 TL

*Kira ve faturalar olmasaydı ödenecek ücret: 11.162.25 TL

*Aradaki fark: 4.400 TL

ASGARİ ÜCRET (NORMAL ÇALIŞAN)



*Brüt ücret 2.029.5

*SGK primi (%14) 284.13

*İşsizlik sig. Pr. (%1) 20.30

*Gelir vergisi (%15) 106.55

*AGİ 152.21

*Damga vergisi 15.40

*Net asgari ücret 1.603.25

ASGARİ ÜCRET (APARTMAN GÖREVLİSİ



*Brüt ücret 2.029.5

*SGK primi (%14) 284.13

*İşsizlik Sig. Pr (%1) 20.30

*Net Asgari Ücret 1.725.08



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



Eşimin 2003 sigorta girişi var. 1.000 gün ödenmişi bulunuyor. Şu an çalışmıyor. Murat ÇEVİK

Eşiniz işe giriş tarihine göre 7 bin gün prim ve 58 yaş şartıyla emekli olur.



14.12.1967 doğum tarihim. İşe giriş tarihi 01.03.1992. İşe girişten önce 6 ay askerliğim var. 4.422 gün sigorta süresi var. Bahadır Doğan

25 yıl, 53 yaş ve 5.600 gün şartlarınız var. Yıl tamam, prim ve yaş eksik. 6 aylık askerlik borçlanması şartları değiştirmiyor.



1971 doğumluyum. Nisan 1991 tarihinde sigortalı oldum. 5.890 günüm var. Ayşegül ŞAHİN

20 yıl, 47 yaş ve 5.450 gün şartlarınız var. Yılınız ve priminiz tamam. Bu yıl doğum gününüzde emekli olursunuz.