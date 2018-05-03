10 adımda borçlardan kurtulma yolu

Hükümet milyonlarca borçlu vatandaş ile barış yapacak. Borç 36 taksitte ödeniyor. İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolu:



1) Hangi borçlar yapılandırmada?

31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası borçları, her türlü vergi, trafik cezaları, karayolları idari cezalar, su borcu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçları, öğrenci kredileri yasa kapsamına alındı.



2) Başvuru yeri:

SGK'ya olan borçlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor.



3) Başvuru tarihi?

Hem SGK hem de vergi ve diğer borçlar için kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurmak gerekiyor.



4) Ne zaman ödeme olacak? Borçlulara iki seçenek sunulacak. İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek.



PEŞİN ÖDEME:

İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksidi tercih edecek.



5) Seçenek değişebilir mi?

Başta peşin ya da taksit seçeneğini tercih edenler bunu isterlerse ileride değiştirebilecek.



6) Seçenek belirtilmezse ne olur?

Azami taksit süresi kabul edilecek.



7) Kartla ödeme var mı?

Evet.



8) Taksit ödenmezse ceza var mı?

İlk taksidin tam ve süresinde ödenmesi şart. Aksatılması halinde, gecikme zammı hesaplanacak.



9) Taksitler nasıl ödenecek?

Taksidi işaretleyenler 6, 9, 12 ya da 18 aydan birini belirleyecek.



10) Dava açanlar ne yapacak?

Bu düzenlemelerden yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şart olacak.



13 HAZİRAN'DAN ÖNCE ÖDENECEK

Emekliye ikramiye uygulaması da Ramazan ayı itibariyle başlayacak. Emeklilere maaşı ne olursa olsun her bayram öncesi 1000 TL ödenecek. Vefat eden emeklinin yakınlarına ise hisse oranında ödeme yapılacak. Emekliler, en geç 13 Haziran'da ikramiyelerini hesaplarında görecek.

