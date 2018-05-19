Esnafa vergi müjdesi

Borç barışı yasasındaki matrah artırımı düzenlemesi milyonlarca işletmeye nefes aldıracak. 2013-2017 arasında geriye doğru vergi incelemesi yapılmayacak. İşte fırsatı değerlendirme yolu

Yaklaşık 10 milyon vatandaşı ilgilendiren borç barışı yasası işletmelere de nefes aldıracak. Özellikle yasanın 5. maddesinde düzenlenen matrah artırımı ile işletmeler vergi incelemesinden kurtulmuş olacak. Söz konusu matrah artırımı 2013 ile 2016 yılları arasını kapsıyordu. Ancak son dakikada buna 2017 yılı da eklenince büyük sevinç yaşandı. Matrah verginin üzerinden hesaplandığı miktar ya da değere deniliyor. Yeni düzenleme ile Maliye vergi mükellefine, ''2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için, belli oranda artırım yapıp bir vergi ödersen, o yıllara ait defterlerin incelenmeyecek ve herhangi bir vergi ya da ceza da kesilmeyecek'' diyecek. Yasanın ilgili maddesinde de "Mükellefleri gelir ve kurumlar vergisi matrahını artırdıkları takdirde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra bir tarhiyat yapılmaz" deniliyor. Matrah artırımı olayından yararlanacak olan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, daha önce vermiş oldukları beyannamede gösterdikleri vergi matrahını, yasada belirtilen oranda artırmaları gerekiyor.



ORANLAR BELİRLENDİ

Buna göre vergi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas matrahlarını, Temmuz 2018 sonuna kadar, 2013 takvim yılı için yüzde 35, 2014 için yüzde 30, 2015 için yüzde 25, 2016 için yüzde 20 ve 2017 için yüzde 15'ten az olmamak üzere artırmaları gerekiyor.



ZARARDAKİ NE YAPACAK?

Artırılan matrah üzerinden hesaplanacak vergi de taksitlerle ödenebilecek. Zarar beyan eden ya da çeşitli sebeplerle hiç beyanname vermeyen vergi mükellefleri de bu yasadan yararlanabilecek. Bu işletmelerin artıracakları matrah yasada belirtilen asgari matrahın altında olamayacak. Asgari matrahlar ise hem yıllara hem de işletme hesabı ve bilanço hesabına göre defter tutan işletmeler için ayrı ayrı belirlendi.



TARİHİ ÖNE ÇEKER



16.09.1991 staj girişliyim. 25.05.1998'de uzun süreli sigortalı olarak çalışmaya başladım. Çalışırken 2 çocuğum oldu. Yaşı öne çekebilir miyim? Yurdagül SARISARAY

1991 ile 1998 arasında doğumlarınız varsa borçlanma işe girişi öne çekiyor. 1998'den sonraki doğumlarınız size prim kazandırır. Ancak eksiğiniz yoksa boşuna para ödemeyin.



AYDA 649.44 TL



Annem 1962 doğumlu. 1983'te işe başlamış. İşe girdikten sonra 3 tane çocuğu olmuş. 2160 gün doğum borçlanması ile beraber 3770 prim günü oluyor. Ne kadar ödemesi gerekir? Mehmet KALİZ

Anneniz 58 yaşında 3600 gün şartıyla emekli olur. Bu yıl için aylık borçlanma miktarı 649.44 TL. Borçlanma prim ödenmeyen zamanlar için yapılmalıdır.



SİGORTA KAYDI ŞART



Annem 28.02.1967 doğumlu, SSK ve Bağ-Kur girişi hiç olmadı. 2 doğumu var, emekli olma şansı var mı? Toplu prim ödemesinden faydalanabilir mi? Mustafa ERGİN

Emeklilik için mutlaka sigorta girişi ve prim ödenmesi gerekiyor. Bu şartlarda anneniz emekli olamaz.





NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM



19.03.1982 doğumluyum. İlk sigorta giriş tarihim 14.09.1998. Geriye doğru ödeme yapabilir miyim? Yasin YAZICI

25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Yılınız 2023'te dolacak. Priminizi yazmamışsınız. Priminizi doldurup yaşı tamamlayın. Geriye doğru ödeme yapamazsınız.



21.09.1988 doğumluyum. 23.12.2006'da işe başladım. Ne zaman emekli olurum? İsmail FİLİZ

Emeklilik şartlarınız 60 yaş ve 7 bin prim günü. Bu iki şart tamamlanınca emekli olursunuz.



18.10.1970 doğumluyum. 15.04.1995 ilk sigorta tarihim. 6500 prim günüm var. Ayşegül YILDIZ

20 yıl, 51 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Yılınız ve priminiz dolmuş. 18.10.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.