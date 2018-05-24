2.880 liralık borç 20 liraya inecek

Vergi, prim gibi borçlara yapılandırma başvuruları başladı. Yapılandırma ile gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşin ödemede Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı silinecek. 2 bin 880 liralık borç peşinde 20 liraya, taksitte ise 201 liraya inecek

Torba yasa yürürlüğe girdi, borçları yapılandırma süreci başladı. 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için temmuz sonuna kadar başvuranlar, borçlarını yapılandırabilecek. Yapılandırmada anaparaya dokunulmayacak ancak borçların gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. Yİ-ÜFE oranları da borcun vadesine göre aylık yüzde 0.35 olarak hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. 2 bin 880 liralık borç peşinde 20 liraya, taksitte ise 201 liraya inecek. Borçların nasıl hesaplanacağını örnekleriyle anlatalım...



ÖRNEK 1:

25.03.2015 VADELİ VERGİ BORCU



Gelir Vergisi 63.000 TL

Vergi Ziyaı Cezası 63.000 TL

Özel Usulsüzlük Cezası 1.300 TL

Gecikme Faizi 10.584.00 TL

Gecikme Zammı 38.397.36 TL TOPLAM 176.281.36 TL

Yapılandırmada ödenecek Gelir Vergisi 63.000 TL

Özel Usulsüzlük Cezası (1.300 x %50) 650.00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) 6.973,53

Peşin ödenirse Yİ-ÜFE 697,353 TL

TOPLAM ÖDEME 64.347,35 TL

CEPTE KALAN MİKTAR 111.934,01 TL



ÖRNEK 2:

24.04.2017 VADELİ TRAFİK CEZASI



Trafik idari cezası 4.432 TL

İşleyen Faiz 2.880.80 TL

TOPLAM BORÇ 7.312.80 TL

Yapılandırılan borç 4.432 TL

Yİ-ÜFE 201,66 TL

18 Taksit olursa: 4.633,66 X1.15= 5.328,71 TL

Taksit tutarı 296,04

Peşin öderse borç: 4.432 -(4432X % 25) = 3.324 TL

Yİ-ÜFE 20,17 TL

TOPLAM ÖDEME 3.344, 17 TL

CEPTE KALAN MİKTAR 3.968.63 TL



ÖRNEK 3:

26 EKİM 2016 VADELİ BORÇ



Ana para borcu 7.200 TL

Gecikme faizi 1.885,01 TL Toplam borç 9.085,01 TL

Yİ-ÜFE tutarı 506.57 TL

Peşine Yİ-ÜFE tutarı 50.65 TL

Toplam ödenecek 7.250.65

Cepte kalan miktar 1.834.36 TL



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



Yurtdışında yaşıyorum. 1972 doğumluyum. Türkiye'de 4-5 yıl çalıştım. Türkiye'den dışarıdan ödeyerek emekli olabilir miyim? Ayla ŞANLI

Yurtdışında yaşayan kadınlar 18 yaşından itibaren geçirdikleri süreleri çalışmasalar da borçlanabilirler. Türkiye'deki sigortanız yurtdışından önce ise borçlanarak prim kazanabilirsiniz. Sigorta tarihinizi yazmamışsınız. Yaş şartını sigorta tarihiniz belirler.



15.05.1990'da sigortalı oldum. 1970 doğumluyum. Aralıksız çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? M. Ali SUBAŞI

25 yıl, 52 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Yılınız tamamlanmış. Prim de tamamdır. 2022'de doğum gününüzde emekli olursunuz.



1973 doğumluyum. 02.02.1992'de sigortalı oldum. 5240 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Süheyla TEKİN

20 yıl, 48 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Yılınız tamam, priminizi tamamlayıp, 2021'de emekli olabilirsiniz.