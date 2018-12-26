Milyonların geliri arttı

Net asgari ücret 2.020 lira oldu. Yeni ücret hem işsizlik maaşını hem de asgari geçim indirimini artırdı. İşte milyonların alacağı yeni rakamlar...

2019 yılında uygulanacak asgari ücret hem işçi kesiminin hem de işveren kesiminin onayı ile brüt 2 bin 558 TL'ye, net ise 2 bin 20 TL'ye çıktı. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte memur, işçi tüm çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da değişmiş oldu. Buna göre bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi 191 lira 88 kuruş olurken 3 çocuklu eşi çalışmayan bir sigortalının Asgari Geçim İndirimi ise 330 lira 2 kuruşa yükselmiş oldu.



İŞSİZLİK MAAŞI DEĞİŞTİ



Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı rakamları da değişmiş oldu. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı 2019 yılı için damga vergisi kesildikten sonra 2 bin 31 lira 1 kuruşa çıkarken en düşük maaş bin 15 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar ile isteğe bağlı sigorta yaptıranların ödeyecekleri rakamlar da 2019 yılı için yeniden belirlendi. Buna göre aylık borçlanma miktarı 649 lira 44 kuruştan 818 lira 61 kuruşa çıktı. Bağ-Kur'lular'ın ödeyecekleri primler de yükselecek. En düşük prim aylık 700,18 lira iken 882,57 liraya, en yüksek prim ise 5 bin 251 liradan 6 bin 619 liraya çıkacak.



ÇALIŞANLAR SEVİNÇLE KARŞILADI



Ahmet Erdoğan (Trabzon): Yeni Türkiye'nin gerçekleri insanları daha da mutlu etmeye devam ediyor.

Mustafa Çakıroğlu (Trabzon): Tarihte bu kadar bir artış görülmemişti. Vatandaşın yüzü güldü.

Hüseyin Tizek (Gaziantep): Dövizden dolayı fiyatlar attı, asgari ücretin de böyle bir yüzdeyle artması iyi oldu.

Remzi Kayacan (Kayseri): Milyonlarca asgari ücretli bu zamla rahat bir nefes alacak.

Umut Yaygır (Konya): Herkes ekonomide sıkıntı var diye konuşuyordu. Devletimiz gücünü bir kez daha gösterdi.

Kerem İşlek (Edirne): Asgari ücretle çalışanlar biraz olsun nefes alacak.

Mustafa Atlı (Şanlıurfa): Devletimiz asgari ücretle geçinenleri enflasyona ezdirmedi.

Erdal Erebilir (Sakarya): Ne çalışan, ne de çalıştıran mağdur oldu.

Mehmet Lafcı (Kocaeli): Herkesi sevindirecek bir artış gördük. Bu artış oranı beklentileri karşılamıştır.

Rüstem Gür (Bartın): İnşallah ülkemiz 2019 yılında daha da geliştikçe, önümüzdeki yıllarda daha da iyi bir ücret seviyesine çıkacaktır. Şu an için verilen zamdan memnunuz.



Fatih Özdal (Sivas): Bu zam oranı biz asgari ücretle çalışanlara büyük bir müjde.

Erdal Morkoç (Ardahan): Bizleri rahatlatacak.

İşverenlerimizi de çok etkilemeyecek.

Batuhan Kalkan (Erzincan):

Beklediğimizin üzerinde bir artış oldu. Şimdi daha rahat bir hayat süreceğiz.

Hakan Çetinkaya (Erzurum): Bu fiyat işverenleri de çok etkilemeyecek. İşçiyi de memnun eder. Tam ortası bir artış oldu.

Erdal Uçar (Ağrı): Devlet işçiyi mağdur etmedi.