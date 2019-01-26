İşverene hem ödül hem ceza

Firmalara iş kazalarına karşı korunmaları için çok önemli bir teşvik sistemi getirildi. 10’dan fazla çalışanı bulunan ve iş kazası olmayan işyerlerine prim indirimi uygulanacak. Ancak kazaları gizleyen ve bildirmeyenler 5 yıl ceza alacak

Hükümet iş kazalarının minimuma indirilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin yanı sıra prim teşviki ile de firma ve çalışanların yanında olmaya devam ediyor. Son çıkarılan düzenlemeye göre, iş kazası yaşanmayan işyerlerine teşvik uygulanacak.



3 YIL AYNI ŞARTLAR GEÇERLİ

Prim teşvikinden, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan fazla çalışanı bulunan iş yerleri faydalanacak.

Çok tehlikeli işyerleri madenler, inşaat gibi risk unsuru çok olan yerlerden oluşuyor. Birden fazla çok tehlikeli sınıfta işyeri bulunan işverenler bu işyerlerinin toplam çalışan sayısı üzerinden değerlendirilecek.

Kapsamdaki işyerlerinin üç yıl süreyle ölümlü veya sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasına neden olacak iş kazası yaşanmaması halinde teşvik uygulanacak. İşveren gerekli şartların devamı halinde 3 yıllık süre boyunca teşvikten yararlanabilecek.

Yani şartların devamı burada önem kazanıyor. Tarif edilen şekilde tek bir kaza bile olursa teşvik kesilecek.



KAÇ LİRA KAZANACAK?

Bu işyerlerinde 3 yıl süreyle işsizlik sigortası işveren payı yüzde 1 olarak hesaplanacak. Normal şartlarda işverenler çalışanların brüt ücretleri üzerinden yüzde 2 işveren payı, yüzde 1 de sigortalı payı olarak işsizlik sigortası primi ödüyor. Teşvikle birlikte her iki oranda yüzde 1'e düşürülecek.

10'dan fazla işçi olması şartı bulunduğu için en az 11 işçi üzerinden hesaplanırsa asgari ücretle çalıştıkları varsayıldığında;

2558.40 liralık brüt ücret üzerinden işçi başına 76,76 lira prim ödeniyor.

11 işçide bu tutar 844.28 liraya çıkıyor.

Teşvikten yararlandığında ise bu tutar 562.75 liraya düşecek.

İşçilerin ücretleri ve sayıları yükseldikçe işverenin kazancı da o oranda artacak. İnşaat ve madenler düşünüldüğünde genelde 20 ve üzeri işçi çalıştığını görüyoruz. Bu yüzden işverenin kazancı daha da artmış oluyor.



BAŞVURU ŞARTI YOK

Teşvikten faydalanmak için herhangi bir başvuru gerekmiyor.

SGK iş kazalarını inceleyecek ve iş kazası yaşanmamış işyerlerinde teşviki otomatik olarak uygulayacak.

Teşvik şartlarından biri ortadan kalkınca işyerleri teşvikten tekrar yararlanabilmek için başvuru yapacak.



3 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLMELİ

İş kazasının SGK'ya bildirim süresi ise 5510 Sayılı Yasa'nın 13. maddesinde belirtiliyor.

Buna göre işveren, iş kazasını kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmek zorunda.

Bunu yapmayan ya da eksik yapan işyerlerine 5 yıl süreyle teşvikten men cezası uygulanıyor.

Ayrıca eksik ödedikleri işsizlik sigortası işveren hissesi primleri, gecikme cezası ve zammıyla birlikte geri tahsil ediliyor. Bu da işçi başına alındığı için oldukça yüksek bir meblağ tutuyor.