İşsize 8 büyük destek

Hükümet çalışanlar kadar işsizleri de düşünüyor. İşsizlik maaşını almak kolaylaştırılıp miktar 2 bin 10 liraya kadar çıkartılırken yeni iş imkânları ve kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor

Hükümet, işsizlikle mücadelede başarılar elde ederken istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamayı da hayata sokuyor. Yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primler ödenirken işverenlere de asgari ücret desteği başlatıldı.

İşsizler için de çok önemli destekler devreye alınarak onların bir an önce istihdama katılımları sağlanıyor. Yeni iş bulana kadar geçen sürede hem hayatlarını devam ettirmeleri kolaylaştırılıyor, hem de yeni bir meslek edinmeleri sağlanıyor. İşte işsizlere sağlanan 8 ayrı destek...

ON AYA KADAR 2.031 LİRA MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında çalışma sürelerine göre 10 ay süreyle damga vergisi kesildikten sonra 2 bin 31 lira maaş alabiliyor.

İŞBAŞI EĞİTİM: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.







AYDA 1.010 LİRA HARÇLIK: İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. Günlük 77.70 TL ödenirken bu rakam öğrenciler için 58.27, işsizlik ödeneği alanlar için 38.85 TL olarak uygulanıyor. Hem işsizlik maaşı alıp hem de programa katılan bir kişi ayda bin 10 lira da harçlık alabiliyor. Böylece işsizlik ödeneği ile geliri 3 bin 41 lirayı buluyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ: İşsizlere İŞKUR danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.

ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ: Sanayi mesleklerinde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve kurslara katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL ödeme yapılıyor.

SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.

MESLEK EĞİTİM KURSU: Kuruma kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlamak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak şartlarıyla açılacak kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor.

KURSİYERE HARÇLIK: Kurslar, günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saat olabiliyor. Kursiyer zaruri gideri günlük 30 TL ila 50 TL arasında değişiyor.