Temmuzda maaşlar değişiyor

12.5 milyon emekli, 3 milyon memur ile binlerce yaşlı, engelli ve hastasına bakanın gelirleri temmuzda artacak. SSK ve Bağ-Kur’lular enflasyon zammı alırken, memur ve memur emeklilerine fark da yansıtılacak

Temmuzda açıklanacak enflasyonla birlikte emekli ve memurların geliri artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 4.99, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 5+0.99 olacak.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 5.94'lük enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5+1.94 zam alabilecek.

Maaşlar şöyle hesaplanacak:

EMEKLİLER: En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 5 aylık enflasyona göre bin 908, enflasyon tahminine göre bin 926 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise taban aylık bin 192 liraya çıkabilecek.

En düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 544 lira olabilecek.

MEMURA 3 ZAM: Memurların maaşlarıyla zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409.29 lira alıyorken, temmuzdan itibaren 437.69 lira alabilecek.

DOKTORLARA EK ÖDEME: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ocakta başlayan ek ödeme artacak.

Uzmanların aylık ek ödemesi 2.220 TL'den 2 bin 374 TL'ye, uzman olmayanların da bin 697 TL'den 1.815 liraya ulaşabilecek.

YAŞLI AYLIĞI: Halen 601.57 lira olan 65 yaş aylığı, 643.32 liraya yükselebilecek.

EVDE BAKIM PARASI: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira tutarındaki aylık, tahmini zamma göre bin 396 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480.21 liradan 513.54 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720.32 liradan 770.31 TL'ye ulaşabilecek.