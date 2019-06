Stajyere 548 TL maaş

Firmalarda staj yapan üniversite ve lise öğrencilerinin sigortası yapılıp maaşları da ödenmek zorunda. Aylık ücret 548 lira. Cumhurbaşkanlığı kararı devlet katkısını da belirled

Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'nın çok ilerisinde bulunuyor. Ülkemizdeki 13 milyonu bulan genç nüfus, 20 Avrupa ülkesinin bütün nüfusunu geride bırakıyor. Gençlerin önemli sorunlarından birisi de staj yapma imkânları. Son yıllarda bu konuda da önemli adımlar atılırken, stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.



ÖDEME YAPILIYOR

Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Bu yıl için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 548.70 TL oldu. Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor. Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Yani devlet 20'den az çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 365 lira 82 kuruş, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 182 lira 91 kuruş ödeme yapacak. Mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilerin ücretlerinin her ayın 10'una kadar banka yoluyla ödenmesi gerekiyor.



SÜRE 3 YIL UZADI

Devlet katkısının ödenmesine ilişkin süre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 3 yıl uzatıldı. 10 ve daha fazla personel çalıştıran mesleki eğitim kapsamındaki işletmelere stajyer bulundurmadıkları tespit edildiğinde cezai işlem uygulanıyor. Her öğrenci için eğitim süresince her ay asgari ücretin net tutarının 1/3'ü nispetinde, 20 ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3'ü nispetinde ceza var.



CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Resmi gazetede yayımlanan 42 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı özetle şöyle: "İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. Kamu kurumlarına katkı ödenmez."



NASIL HESAPLANIYOR?

* Stajyere ödenecek ücret: 2.020,40 (asgari ücret) - 191,88 (AGİ) X % 30 = 548.70 TL

* Devlet katkısı (20 ve fazla personel): 548,70 X 1/3 = 182.91 TL

* Devlet katkısı (20'den az personel): 548.70 X 2/3 = 365.82 TL