Bayramda çifte ödeme

Ramazan Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Bayram boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret imkânı doğacak. Bu ücret işçilerde % 100 olarak uygulanıyor

Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 3.5 günü buluyor. Resmi tatil olması sebebiyle bayramda da çalışma olmuyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Ancak bazı sektörlerde çalışılması gerekiyor. Tatillerde çalışanlara normal yevmiyelerine ilave olarak mesai ücreti de ödeniyor. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde yüzde 50 olarak uygulanıyor.



ÜCRET YERİNE İZİN YOK

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti para olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, bir de fazla mesai yapmışlarsa, yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti de alıyorlar.



GAZETECİ HESABI BAŞKA

Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin bayramlarda çalışmaları, diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Diğer işçiler bayram çalışmalarında tam yevmiye alırken, gazetecilerde bu yevmiye yarım olarak, yani fazla çalışma şeklinde uygulanıyor. Günlük 100 lira yevmiye alan bir işçi bayramda çalışınca 200 lira alırken, gazeteci tam gün çalıştığında 150 lira alıyor. Gazetecide fazla çalışma ücreti saate göre belirleniyor.



FAZLA MESAİ ÖDENİR

İşçilerin bayram olsun olmasın, çalıştıkları her fazla saat mesai kavramı içine giriyor. Bu durumda saatlik ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu da normal saat ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödeniyor. Yani alışveriş merkezlerinde 12 saat çalışanlar yaptıkları 4 saat mesainin ücretini yüzde 50 fazlasıyla alacak. Bu mesai bayramda yapılmışsa, ücret bayram mesaisine ekleniyor.



AVM'LERDE ÇALIŞANLAR DİKKAT!

NASIL HESAPLANIYOR?

Aylık maaş alarak çalışan bir kişi için toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 3.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödenecek. Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil, 200 lira alacak. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödenecek.



Çalışanın 3.000 TL maaş aldığını ve arife dahil 3.5 gün çalıştığını varsayalım.

Günlük ücret: 3.000/30 = 100 TL

1 günlük bayram mesai ücreti: 100 X 2 = 200 TL

Bayram mesai ücreti: 100X3.5 = 350 TL