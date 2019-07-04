Emekliye ek ödeme memura fark

Haziran ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı belli oldu. Emeklilerin ek ödemeleri de artarken memurlar ve memur emeklileri de fark aldı. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 15 milyon emekli ve memurun Temmuz 2019 maaşları da belli oldu. Böylece SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 5.01 zam alırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 1.0 enflasyon farkı ve bunun üzerine de eklenen yüzde 5.0'lık toplu sözleşme zammı alacak.

Zam oranları belli oldu

Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 5.01'lik zam haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlar da artmış olacak.

Haziran itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5.01 zamla birlikte 2.100 lira olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 liraya çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.184 liraya yükselecek.



NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Zam ve enflasyon farkı daha sonra hesaplarına yatırılacak.



NASIL HESAPLANIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Bu oran emeklilere zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur ve emeklileri ise yüzde 5 zam alacak. 6 aylık enflasyon Ocak 2019'da aldıkları yüzde 4'lük zamdan yüksek çıktığı için 1'lik fark da ödenecek.