Memura ve emekliye enflasyon farkı

Hakem Kurulu kararına göre 5.2 milyon memur ve emeklinin yeni zamlarında enflasyon farkı da olacak. Buna göre, ocak zammı % 7.46’ya çıkacak. En düşük memur maaşı aile yardımıyla 4 bin lirayı geçecek. İşte o hesap...

Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin 2 yıllık zamları önceki gün belli oldu. Hakem Kurulu maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılmasına karar verdi.



YÜZDE 5'İ AŞARSA...

Buna göre, ocakta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak. Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yükselecek.



HESAP NASIL YAPILIYOR?

Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini gösteriyor. Aralık 2018'de 393.88 olan endeks Aralık 2019'da 448.63'e çıkacak. Böylece memur ve emeklilerin farklarını belirleyecek Haziran (413.63) -Aralık (448.63) arasındaki 6 aylık değişim oranı yüzde 8.46 olarak belirlenecek. Temmuzda verilen yüzde 5'lik zammı aşan 3.46'lık kısım fark olacak ve yüzde 4 ocak zammına eklenecek. Enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı yüzde 4'te kalırsa memurlarda aile yardımı dahil en düşük maaş 3 bin 723 liradan 3 bin 875 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise ek ödeme dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. Ancak yüzde 3.46 enflasyon farkıyla zam yüzde 7.46'ya çıktığında en düşük maaş memurlarda 4 bin 1 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya ulaşacak.