Turizmciye işsizlik maaşı

Yaz aylarında istihdam deposu olan turizm sektöründe çalışanlar birçok yasal hakka sahip. İşverenle sezonluk anlaşmalar yapan çalışanlar, tazminat da işsizlik maaşı da alabiliyor

Son birkaç yıldır rekor üstüne rekor kıran turizm sektörü, özellikle gençler için yaz aylarında büyük istihdam fırsatlarları sunuyor. Ancak sektörün çalışma süreleri çoğnlukla yazla sınırlı olduğundan çalışanlar için de sezonluk sözleşme söz konusu oluyor. Sezonluk anlaşmalar yani belirli süreli iş sözleşmeleri çalışan haklarını yok etmiyor. Ancak bazı kötü niyetli kişiler tarafından çalışanlar aleyhine kullanılabiliyor. Oysa turizm sektöründe çalışanlar için hem tazminat, hem izin, hem de işsizlik maaşı gibi haklar geçerli.





ÖDENEK HAKKI YASADA VAR

Turizm sektöründe ya da diğer mevsimlik işlerde çalışanlar için iki türlü sözleşme mümkün. Sözleşme sadece tek sezonluk yapılıyor ve iş bitiminde çalışan işten ayrılıyor. Ancak burada yeni sezonda yeni sözleşme yapılıyorsa devam eden bir durum ortaya çıkabiliyor. İkinci türde ise sözleşmeler askıya alınıyor ve yeni sezonda tekrar başlatılıyor. Süre bittiğinde eğer sözleşmeniz feshediliyorsa işsizlik maaşını hak ediyorsunuz. 4.447 Sayılı Yasa'nın 51. maddesinin d bendinde belirli süreli iş sözleşmesi yapanların da işsizlik maaşı alacağı açıkça yazıyor. Bu yüzden sözleşme bitiminde mutlaka işsizlik maaşına başvurun. Son 120 günde hizmet akdine bağlı çalışmış olmak ve son üç yılda en az 600 gün sigortalı olup işsizlik priminin de yatırılmış olması şartı var. Sözleşmenin askıya alınması durumunda ise bir bakıma "ücretsiz izin" durumu ortaya çıkıyor. Fesih olmadığı için işsizlik maaşı hakkı ortadan kayboluyor. Ancak yeni sezonda mutlaka işe alınmanız gerekiyor. Eğer tek sezonluk bir sözleşme yapıldıysa 1 yıl dolmadığı için tazminat hakkı olmuyor. Ancak sözleşmeler yenilenirse yani her yıl yeniden sözleşme yapılıyorsa bu kez toplam çalışmanın bir yılı geçip geçmediğine bakılıyor. 1 yılı geçince tazminat hakkı doğuyor.



SINIRSIZ MESAİ YOK

İŞ Kanunu'na göre, akşam saat 20.00 ile sabah 06.00 arasındaki 11 saat gece olarak kabul ediliyor ve bu sürede yapılan çalışmalar gece çalışması olarak değerlendiriliyor. Kanuna göre günlük 7.5 saatten fazla çalışma yapılamıyor. Bu yüzden 'denkleştirme' yapılmıyorsa fazla yapılan çalışmaların parasının ödenmesi gerekiyor.