Borçluya sağlık müjdesi

Borcu olduğu için sağlık hizmeti alamayan Bağ-Kur’lu ve GSS yükümlüsü vatandaşlar, 31 Aralık’a kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek. GSS primi ise bu yıl için aylık 76 lira oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'na 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kur'lular ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ya da borcu biriken vatandaşlar, hastanelerden sağlık hizmeti alamıyor. Ancak bu vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir karar yayımlandı. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

GSS uygulamasına göre emekli olmayan, herhangi bir işte çalışmayan, işsizlik maaşı almayan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden olmayan vatandaşların prim ödemesi gerekiyor. Hiçbir güvencesi olmayan muhtaç kimselerin primi ise devlet tarafından karşılanıyor. Bu primler de yapılan değişiklikle tek ödemeye düşürülürek, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü yapıldı. 2019 için bu tutar 76 lira 75 kuruş olarak belirlendi.



İLAÇLARINI ALABİLECEKLER

Bu tutarı ödemediği için borcu birikenler ise sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Çoğunluğu esnaflardan oluşan Bağ-Kur'lular çeşitli nedenlerle prim ödemelerini 60 gün geciktirdiklerinde hastane hizmeti alamıyorlar. Dolayısıyla çocuk ve eşleri de bu mağduriyeti yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı hem GSS hem de Bağ-Kur borçlularını rahatlatmış oldu. Böylece bu kapsamda olan vatandaşlar, yılsonuna kadar hastanelerden yararlanacaklar tedavilerini yaptırıp ilaçlarını alabilecekler.



TESTE GİR PARA ÖDEME

Genel Sağlık Sigortası primi genel olarak çalışmayan ya da emekli olmayan vatandaşlara çıkıyor. Bu vatandaşların gelirleri düşük ise devlet devreye giriyor ve primleri karşılıyor. Kaymakamlıklara giderek gelir testi yaptıranların evlerine giren gelir, kişi başına brüt asgari ücretin üçte birinden az ise prim ödenmiyor.







HERKESE ÇALIŞMA ŞARTI BULUNMUYOR

Vatandaşların bir yakını sigortalı ise çalışma şartı olmadan onun haklarından yararlanma imkânı bulunuyor. Sigortalının haklarından şu kişiler yararlanabiliyor:

Sigortalının eşi.

18 yaşını doldurmamış çocukları.

Yaş sınırı lisede okuyorsa 20, üniversitede okuyorsa 25'e kadar çıkıyor. Eğer çocuk malûl ise yaş şartı bulunmuyor.

Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası.