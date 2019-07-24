Emekli ve memura ‘fark’lı maaş

Temmuz zamlarında oluşan 6 aylık enflasyon farkları emeklilerin hesabına yarın yatıyor. Böylece memurlar ve emekliler hem zam hem de fark almış olacak. En düşük memur maaşı 3.723 liraya yükselecek

Temmuz ayının başında açıklanan 6 aylık enflasyonla birlikte tüm emeklilerin ve memurların alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 5.01 oranında zam alırken memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı da alarak yüzde 6.02 oranında zam aldı.







YARIN HESAPLARA YATIYOR

SSK emeklileri şu günlerde zamlı maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri 25 Temmuz'dan itibaren zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Memur emeklileri ise zamlı maaşlarına ilaveten farklarını da yarın hesaplarından çekebilecek. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye, yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacak.









TOPLAM ZAM YÜZDE 17.40

Bu yılın ocak ayında memur ve emeklileri yüzde 10.73 maaş zammı almıştı. Bunun yüzde 4'ü toplu sözleşmeden gelirken, yüzde 6.73 de enflasyon farkı olarak ödendi.

Bu maaşlara temmuz ayı ile birlikte yeni zamlar eklendi. Toplamda bu yıl yapılan maaş zammı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 17.40'ı buldu.

Temmuz 2019'da yapılacak yüzde 6.01 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3. 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.522 lira olacak.



