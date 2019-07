İşçiye 6 bin 379 lira tazminat

Temmuz zammıyla birlikte işçilerin tazminatları ve memurların ücret tavan rakamları arttı. Bakan Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre SSK’lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi

Temmuzla birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamlarına enflasyon farkı da eklendi. Temmuzdaki maaş artışları birçok hesaplamaları da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık kıdem tazminatı miktarları oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre çalışanların yıllık kıdem tazminatı tavanları yükseltildi.



10 YILDA 3.622 TL AVANTAJ

Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor. 1 Ocak 2019'den itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.017 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. Temmuz ayı ile birlikte yapılan zamlarla söz konusu rakam 6 bin 379 lira 86 kuruşa çıkarıldı. Böylece brüt maaşı tavanı aşan her çalışan için yıllık 362,26 lira avantajı oluştu. 10 yıl çalışan birisi haziran yerine temmuzda ayrıldığında 3.622 lira 60 kuruş daha fazla para aldı. Bu miktarı her yıl Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.



YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

GENELGEYE göre 1 Temmuz 2019 ile 31 Aralık 2019 arasında uygulanacak rakamlar şu şekilde belirlendi:

Ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0. 138459, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak katsayı ise 2.167248 olarak belirlendi.

1 Temmuz 2019'dan itibaren işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatının tavan tutarı 6 bin 379 lira 86 kuruşa yükseldi.

Kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7 bin 578 lira 57 kuruşa çıktı.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. Maddesi'nin ikinci fıkrasında yer alan tavan ücreti 6 bin 756 lira 12 kuruş oldu.

Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi ve toplu sözleşme hükümlerinde yer alan taban ve tavan ücretleri yüzde 6.02 artırıldı.

2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda kapsama dahil tüm personel için ortalama ücret toplamı üst sınırı 13 bin 791 lira 19 kuruşa yükseltildi.

2018'de asgari geçim indiriminin hesaplamasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL olarak uygulanacak.

Birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutar ise 1 Temmuz tarihi itibarıyla 5 bin 984 lira 12 kuruş oldu.