Memura 3 ayrı zam

Açıklanan enflasyon rakamlara memurlara üç ayrı artış getirdi. Maaş zammı ve farkın yanında memurların aile yardımı da arttı. 2 çocuk ve eş parası aylık 433.88 lira oldu

Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 1.01 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti.



EN AZ 3.723 LİRA

Maaşlara önce yüzde 5'lik zam uygulandıktan sonra yüzde 1.01'lik fark da eklendi. Böylece memurların ve sözleşmeli personelin temmuz zammı yüzde 6.01'e ulaştı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi.

Zam oranları belli oldu

EKSTRA ARTIŞ

Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 433.88 liraya çıktı. Memurlara, çalışmayan eşleri için 278.69 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 65.30 TL, Altı yaş üstü için 32.65 lira oldu. Temmuz zammı yüzde 5 +1.01 olunca eş yardımı 278.68'den 295.44 liraya yükseldi. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 409.29 ödenirken, bu tutar 433.88 liraya çıktı.







EMEKLİ MEMURLAR FARK ALACAK

Memurlar ile birlikte emekli memurlar da yüzde 5'lik zamlarına ilaveten enflasyon farkı alacaklar. Yüzde 6'lık yeni zamma göre mesleklere göre emekli memurların alacakları yeni maaşlar da ortalama olarak tablodaki gibi olacak.



